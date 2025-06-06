Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа

Фондовый рынок
29
Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа
Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа, www.france24.com
Компания Tesla Илона Маска резко потеряла 152 миллиарда долларов рыночной стоимости после публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Маском.
Об этом сообщает CNBC.
Акции Tesla упали на 14% за вечер. Этот шаг снизил стоимость компании на 152 миллиарда долларов, что стало наибольшим ударом по ее рыночной капитализации за всю историю. Так, общий капитал компании опустился ниже 1 триллиона долларов и составляет 916 миллиардов долларов.
Как пишет Reuters, акции Trump Media and Technology Group Corp упали на 8,04% - до 20,12 доллара.

Конфликт Трампа и Маска

На пресс-конференции в Белом доме президент США заявил, что «очень разочарован» миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его «мерзостью».
В ответ на это Илон Маск опубликовал серию сообщений в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего он предположил, что без него «Трамп проиграл бы выборы». Маск также продолжил критиковать «большой и прекрасный» закон Трампа, который, по его словам, предполагает рост и без того большого дефицита бюджета США.
Читайте также
Кроме того, он заявил, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называет это «истинной причиной, по которой они не были обнародованы».
Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск «просто сошел с ума». По его словам, миллиардер «изматывался» в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и он «попросил его уйти», кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.
InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems