Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа — Finance.ua

Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа, www.france24.com

Компания Tesla Илона Маска резко потеряла 152 миллиарда долларов рыночной стоимости после публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Маском.

Об этом сообщает CNBC.

Акции Tesla упали на 14% за вечер. Этот шаг снизил стоимость компании на 152 миллиарда долларов, что стало наибольшим ударом по ее рыночной капитализации за всю историю. Так, общий капитал компании опустился ниже 1 триллиона долларов и составляет 916 миллиардов долларов.

Как пишет Reuters, акции Trump Media and Technology Group Corp упали на 8,04% - до 20,12 доллара.

Конфликт Трампа и Маска

На пресс-конференции в Белом доме президент США заявил, что «очень разочарован» миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его «мерзостью».

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию сообщений в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего он предположил, что без него «Трамп проиграл бы выборы». Маск также продолжил критиковать «большой и прекрасный» закон Трампа, который, по его словам, предполагает рост и без того большого дефицита бюджета США.

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Кроме того, он заявил, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называет это «истинной причиной, по которой они не были обнародованы».

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск «просто сошел с ума». По его словам, миллиардер «изматывался» в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и он «попросил его уйти», кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

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hromadske По материалам:

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