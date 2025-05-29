Илон Маск покидает администрацию Трампа после бурной кампании по сокращению расходов — Finance.ua
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Илон Маск покидает администрацию Трампа после бурной кампании по сокращению расходов

Мир
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Илон Маск покидает администрацию Трампа после бурной кампании по сокращению расходов
Илон Маск покидает администрацию Трампа после бурной кампании по сокращению расходов, fortune.com
Миллиардер Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа после громкой, но противоречивой кампании по сокращению государственных расходов. Несмотря на обещания масштабной экономии, ему не удалось добиться заявленных результатов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Отставку Маска с должности специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства (DOGE) подтвердили 28 мая.
В сообщении на своей платформе X Маск поблагодарил Дональда Трампа и отметил, что его время в DOGE подходит к концу. По данным источников, решение об увольнении было принято на уровне высшего руководства администрации и прошло без личной встречи с президентом.

Причины отставки

Причиной такого шага, вероятно, послужила недавняя критика Маском нового налогового законопроекта Трампа. Он назвал его слишком затратным и противоречащим целям DOGE. Это вызвало недовольство у администрации — в частности, у заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера.
Несмотря на близость к Трампу, влияние Маска постепенно уменьшалось. Хотя после инаугурации президента он стал одной из самых ярких фигур его окружения — эпатажной и решительной, — впоследствии в администрации стали сомневаться в эффективности его методов.
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Маск обещал сократить федеральные расходы на $2 триллиона, но DOGE отчитывается всего лишь о $175 млрд экономии — цифре, которую невозможно независимо проверить. Своим главным инструментом он называл массовые сокращения, в том числе из-за отмены дистанционной работы.
По данным обзора Reuters, посвященного увольнениям сотрудников агентств, Трампу и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тысяч человек из 2,3 млн федеральных гражданских служащих, в основном за счет угроз увольнений и предложений о досрочном выходе на пенсию.
В то же время DOGE столкнулся с рядом препятствий, когда федеральные суды поддерживали резервные агентства вскоре после того, как DOGE предпринимал шаги по их ликвидации. В некоторых случаях сокращение персонала и финансирование приводило к увеличению затрат и утечке научных и технологических талантов.
По материалам:
РБК-Україна
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