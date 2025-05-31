Маск обогатился на $170 миллиардов после поддержки Трампа — Finance.ua

Маск обогатился на $170 миллиардов после поддержки Трампа Сегодня 07:22

Маск обогатился на $170 миллиардов после поддержки Трампа

Состояние Илона Маска, потратившего 290 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа, с тех пор выросло на 170 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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Всего за четыре месяца администрация Трампа обеспечила Маску значительную отдачу от его инвестиций.

Компании бизнесмена находятся под меньшим контролем со стороны регуляторных органов, поскольку некоторые правительственные расследования в их отношении были закрыты или приостановлены, частично благодаря усилиям Маска и возглавляемого им DOGE.

Во сколько оценивается состояние Маска

Его компании, в частности, SpaceX, могут получить миллиардные государственные контракты. На глобальной арене Маск заключает соглашения и получает разрешения на работу в иностранных юрисдикциях, часто при негласной или явной поддержке администрации Трампа.

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Сейчас состояние Маска составляет 419 млрд долл., и это почти на $170 млрд больше, чем 15 июля — через два дня после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании и Маск его поддержал.

Хотя цена акций Tesla упала на 20% после возвращения Трампа в Белый дом в конце января, но остается на 35% выше, чем в середине июля 2024 года.

SpaceX сейчас оценивается в 350 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в июле.

Его третья по величине компания, xAI Holdings, которая теперь включает социальную сеть X и стартап искусственного интеллекта xAI, была оценена в 113 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает стоимость этих двух компаний год назад.

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Критики Трампа и Маска говорят, что участие Маска в DOGE и отношения с президентом приносят ему финансовую выгоду.

«Характер бизнеса Маска, а также его значительные доходы от государственных контрактов означают, что он глубоко вовлечен в регуляторные функции правительства, которое он теперь уполномочен формировать.

Президент Трамп не мог выбрать человека, более склонного к конфликту интересов", — говорится в апрельском докладе, подготовленном членами демократического меньшинства в Палате представителей США.

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У Трампа отрицают конфликт интересов.

«Предположение о том, что компании Илона Маска каким-то образом извлекли выгоду от его пребывания в Белом доме, безосновательно и лишено журналистской честности. Как неоднократно заявлялось, президент не потерпит никаких конфликтов интересов, и Илон Маск продолжает соблюдать этические нормы в своей миссии по ликвидации расточительства, мошенничества и злоупотреблений», — сказал первый заместитель пресс-секретаря Трампа Гаррисон Филдс.

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Укрінформ По материалам:

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