Совет директоров Tesla ищет замену Илону Маску — WSJ Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Совет директоров Tesla ищет замену Илону Маску — WSJ

Совет директоров компании-производителя электромобилей Tesla серьезно занялся поиском преемника Илона Маска на фоне падения доходов, цен на акции и постоянного пребывания бизнесмена в Вашингтоне.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на людей, ознакомленных с переговорами.

Как отмечается, члены правления обратились в несколько фирм по подбору руководителей, чтобы договориться о разработке официальной процедуры поиска следующего генерального директора Tesla.

По данным WSJ, совет директоров Tesla проводил встречу с Маском, где ему сказали, что нужно уделять больше времени компании. Позже Маск публично пообещал, что снизит время работы в DOGE.

Непонятно, был ли Маск, который и сам входит в совет директоров Tesla, осведомлен о поиске замены и повлияло ли его обещание проводить больше времени в компании на планирование преемственности.

По данным издания, совет директоров Tesla искал кандидатуру независимого директора. Некоторые члены, в том числе соучредитель Tesla Джей Би Штраубель, встречались с крупными инвесторами, чтобы заверить их, что компания находится в надежных руках. Ведь в глазах некоторых клиентов тесные связи Маска с Дональдом Трампом запятнали бренд Tesla.

Кроме того, Трамп ранее критиковал электромобили и обещал возродить нефтегазовую промышленность, некоторые сотрудники обратились к руководству компании с просьбой заверить, что Маск все еще поддерживает миссию Tesla по борьбе с изменением климата и поддержанию инфраструктуры устойчивого развития энергетики. Руководитель Tesla Майк Снайдер попытался заверить свою команду, что политические предпочтения Маска не будут отрывать его от бизнеса.

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Tesla — всего один из пяти бизнесов, которыми руководит Маск. Только в Tesla более 20 руководителей отчитываются непосредственно перед ним. Однако с момента переизбрания Трампа он проводил большую часть времени в Вашингтоне, а выходные — в резиденции президента Мар-а-Лаго во Флориде. Так что встречи с сотрудниками и членами совета директоров Tesla часто проводил дистанционно.

Тем временем в первом квартале 2025 года акции Tesla упали на 36% — это наибольшее падение акций компании с конца 2022 года и третье за ​​все время ее существования.

Некоторые сотрудники Tesla рассказали, что услышали Маска впервые за несколько месяцев на всеобщей встрече в марте, транслировавшейся в соцсетях, где бизнесмен пытался успокоить сотрудников и убедить их не продавать свои акции.

Руководитель Tesla в Калифорнии Элайя Гилфенбаум рассказал своей команде, что нанимать и удерживать таланты становится все сложнее, по словам одного из присутствующих. Он выразил мнение, что Tesla будет лучше, если Маск уйдет в отставку. После того, как две газеты сообщили о высказываниях Гильфенбаума, его заставили покинуть Tesla.

hromadske По материалам:

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