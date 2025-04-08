Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg

Состояние самого богатого человека мира и гендиректора компании Tesla Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас его состояние составляет 297,8 миллиарда долларов США. В этом году Маск уже потерял 134,7 миллиарда долларов США.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск потерял 4,4 миллиарда долларов в понедельник после падения стоимости акций его автомобильной компании.

Кроме того, на прошлой неделе в четверг и пятницу Tesla потеряла еще 31 миллиард долларов США.

Маск стал шестым по величине потери состояния в списке 500 самых богатых людей мира Bloomberg в понедельник.

Совокупно вчера люди из Bloomberg Billionaires Index потеряли 271 миллиард долларов США — это третий худший день за всю историю ведения индекса.

Отмечается, что акции Tesla подскочили в цене после выборов Трампа, подняв состояние Маска до рекордного уровня.

С того времени его роль высокопоставленного советника Трампа сделала из Tesla мишень для протестов и вандализма в стране и за рубежом.

Поведение генерального директора компании и его активность в социальных сетях отталкивают потенциальных покупателей и владельцев автомобилей Tesla от его политики и вредит бренду компании.

Укрінформ По материалам:

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