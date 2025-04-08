Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg — Finance.ua
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Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg

Фондовый рынок
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Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg
Состояние Маска впервые за полгода опустилось ниже $300 миллиардов — Bloomberg
Состояние самого богатого человека мира и гендиректора компании Tesla Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас его состояние составляет 297,8 миллиарда долларов США. В этом году Маск уже потерял 134,7 миллиарда долларов США.
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По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск потерял 4,4 миллиарда долларов в понедельник после падения стоимости акций его автомобильной компании.
Кроме того, на прошлой неделе в четверг и пятницу Tesla потеряла еще 31 миллиард долларов США.
Маск стал шестым по величине потери состояния в списке 500 самых богатых людей мира Bloomberg в понедельник.
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Совокупно вчера люди из Bloomberg Billionaires Index потеряли 271 миллиард долларов США — это третий худший день за всю историю ведения индекса.
Отмечается, что акции Tesla подскочили в цене после выборов Трампа, подняв состояние Маска до рекордного уровня.
С того времени его роль высокопоставленного советника Трампа сделала из Tesla мишень для протестов и вандализма в стране и за рубежом.
Поведение генерального директора компании и его активность в социальных сетях отталкивают потенциальных покупателей и владельцев автомобилей Tesla от его политики и вредит бренду компании.
По материалам:
Укрінформ
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