Маск, Цукерберг и другие миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день — Finance.ua

Маск, Цукерберг и другие миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Маск, Цукерберг и другие миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день

Третьего апреля 500 самых богатых людей мира в совокупности потеряли $208 млрд из-за новых широкомасштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg.

Это стало четвертым по масштабу дневным обвалом в 13-летней истории Bloomberg Billionaires Index. Больше всего пострадали американские миллиардеры.

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Наибольшие потери понес основатель Meta Марк Цукерберг. Он лишился $17,9 млрд — больше всего в денежном выражении. Акции Meta упали на 9%. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $15,9 млрд.

Илон Маск потерял $11 млрд в день и уже $110 млрд с начала года. Несмотря на надежды, что Tesla выиграет от пошлин благодаря локальному производству, акции компании упали на 5,5% после повышения тарифов.

Бернар Арно, глава LVMH, потерял $6 млрд. ЕС готовится к 20% тарифу на экспорт в США, что больно ударит по люксовым брендам Dior, Bulgari, Loro Piana.

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Чжан Цунъюань, основатель китайской Huali Group, лишился $1,2 млрд после объявления о дополнительных 34% пошлинах на китайскую обувь.

Мексиканец Карлос Слим, самый богатый человек страны, избежал потерь благодаря исключению Мексики из тарифного списка Белого дома. Индекс Bolsa вырос на 0,5%, а состояние Слима увеличилось на 4% до $85,5 млрд.

Ближний Восток стал единственным регионом, где миллиардеры из индекса Bloomberg получили чистую прибыль.

Економічна Правда По материалам:

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