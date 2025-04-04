Маск, Цукерберг и другие миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день — Finance.ua

Маск, Цукерберг и другие миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день
Третьего апреля 500 самых богатых людей мира в совокупности потеряли $208 млрд из-за новых широкомасштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет Bloomberg.
Это стало четвертым по масштабу дневным обвалом в 13-летней истории Bloomberg Billionaires Index. Больше всего пострадали американские миллиардеры.
Наибольшие потери понес основатель Meta Марк Цукерберг. Он лишился $17,9 млрд — больше всего в денежном выражении. Акции Meta упали на 9%. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $15,9 млрд.
Илон Маск потерял $11 млрд в день и уже $110 млрд с начала года. Несмотря на надежды, что Tesla выиграет от пошлин благодаря локальному производству, акции компании упали на 5,5% после повышения тарифов.
Бернар Арно, глава LVMH, потерял $6 млрд. ЕС готовится к 20% тарифу на экспорт в США, что больно ударит по люксовым брендам Dior, Bulgari, Loro Piana.
Чжан Цунъюань, основатель китайской Huali Group, лишился $1,2 млрд после объявления о дополнительных 34% пошлинах на китайскую обувь.
Мексиканец Карлос Слим, самый богатый человек страны, избежал потерь благодаря исключению Мексики из тарифного списка Белого дома. Индекс Bolsa вырос на 0,5%, а состояние Слима увеличилось на 4% до $85,5 млрд.
Ближний Восток стал единственным регионом, где миллиардеры из индекса Bloomberg получили чистую прибыль.
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