Торговая политика Трампа ударила по США сильнее всего — Bloomberg Сегодня 10:13

Торговая политика Трампа ударила по США сильнее всего — Bloomberg

Введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа больно ударило по американским активам.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на фондовые индексы США упали более чем на 4%, курс доллара снизился, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого низкого уровня с октября.

В то же время другие экономики пострадали меньше. Европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 1,9%, а евро вырос на 2,2% по отношению к доллару. Японская иена укрепилась на 1,9%. В общем, доллар пережил худший день за два года, ведь инвесторы готовятся к негативным экономическим последствиям.

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Эксперт из National Australia Bank Ltd Рэй Эттрилл пояснил, что «обострение опасений насчет роста экономики США из-за новых пошлин и падений акций означает, что доллар теряет свою традиционную поддержку как резервная валюта».

Американский фондовый рынок и так был нестабильным, но сейчас ситуация усугубилась. S&P 500 потерял 3,6% с начала года, а Nasdaq 100 — 7%. Технологические гиганты США также понесли потери. Немецкий DAX вырос на 10% в 2025 году.

Издание отмечает, что инвесторы ищут безопасные активы, ожидая возможных контрмер от других стран.

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Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную экономическую ситуацию из-за торгового дефицита страны.

В четверг, 3 апреля, мировые фондовые рынки резко пошли вниз, а инвесторы начали вкладывать средства в золото, облигации и иену.

Економічна Правда По материалам:

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