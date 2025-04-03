Мировая торговая война: Трамп ввел пошлины для большинства стран мира — Finance.ua

Мировая торговая война: Трамп ввел пошлины для большинства стран мира Сегодня 09:20

Мировая торговая война: Трамп ввел пошлины для большинства стран мира

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира.

Об этом сообщает CNBC.

Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%.

Кроме того, во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут прилагаться к базовым.

В частности, они будут установлены на товары из Китая, ЕС, Японии и других стран мира. Однако от пошлин будут освобождены Мексика и Канада.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф в 10% все страны начнут платить с 5 апреля.

А что с Украиной

В список также попала Украина, для нее будет установлена ​​10% пошлины на экспорт товаров в США.

К слову, из-за новых пошлин Трампа в Украине подорожает техника Apple:

новые iPhone, Mac, iPad могут подорожать на 10−20%;

бюджетные модели (типа iPhone 64 ГБ) могут исчезнуть из официальной линейки;

рынок б/у техники вырастет — новая станет менее доступной.

Первые последствия в ценах ожидаются ориентировочно через 1−3 месяца.

Будут ли пошлины для россии

Новые пошлины Трампа коснулись даже малых островных территорий, но не коснулись россии.

Об этом сообщает вебсайт Axios

Представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила Axios, что россия не была включена в таможенные списки из-за того, что санкции США уже «препятствуют любой значимой торговле».

Однако США все еще торгуют с россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавшие в список пошлин Трампа.

Даже отдаленные островные территории, как Токелау (население 1500) в южном Тихом океане и Шпицберген (население 2500) в Арктике — территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно — также попали в список пошлин.

Левитт отметила, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не были включены, поскольку уже существующие пошлины и санкции на них слишком высоки.

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег другие страны от принятия немедленных мер в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины.

«Устройтесь удобнее, сделайте глубокий вдох, не принимайте немедленных ответных мер», — заявил он в интервью Кейтлан Коллинз из CNN

Он призвал подождать и «посмотреть, к чему это приведет», поскольку, если будут приняты ответные меры, это приведет к эскалации торговой войны, в которой, по его словам, США будут иметь преимущество.

Економічна Правда По материалам:

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