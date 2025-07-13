В каких районах Киева самые дорогие паркоместа, а где цены доступнее — Finance.ua

В каких районах Киева самые дорогие паркоместа, а где цены доступнее Сегодня 12:14

В каких районах Киева самые дорогие паркоместа, а где цены доступнее

Цена на паркоместо в элитном районе Киева иногда равна стоимости однокомнатной квартиры. По состоянию на июль средняя цена на место для авто в премиум ЖК варьируется в диапазоне $11,5 тыс. — $60 тыс.

Об этом сообщает OLX.ua.

В каких районах Киева самые дорогие паркоместа

Больше всего средств за машиноместо придется отдать в Печерском районе — $22 тыс. — 27 тыс.

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В то же время в жилом комплексе премиум класса Tetris Hall 2 цена за паркоместо может достигать $60 тысяч.

В Шевченковском районе средняя цена колеблется от $18 тыс. до $24 тыс., а на Подоле уже стоимость больше — до $45 тыс.

Дешевле всего купить место для авто можно в таких районах столицы:

Оболонь, Лукьяновка, Соломенка — от $13 тыс. до $17 тыс. за паркоместо;

Троещина, Святошино, Виноградарь — от $7,5 тыс. до $11 тыс.

Почему места для авто подорожали

Одной из причин является рост количества автомобилей в Киеве — более 1,2 млн.

Во-вторых, в старых ЖК острый дефицит паркомест, а новые застройщики часто экономят на обустройстве подземных паркингов.

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Кроме того, введены новые штрафы за неправильную парковку.

В частности, Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит.

К тому же инвесторы все чаще рассматривают паркоместа как инвестиционный актив и покупают для дальнейшей сдачи в аренду.

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Как подсчитали в компании InCo home, аренда одного паркоместа может приносить от 4−7% годового дохода в спальных районах до 9% - в центре.

Напомним, в феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%.

Телеканал 24 По материалам:

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