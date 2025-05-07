Рекордные 10 млн грн: столько киевляне заплатили за парковку в апреле — Finance.ua

Рекордные 10 млн грн: столько киевляне заплатили за парковку в апреле Сегодня 10:34 — Технологии&Авто

Рекордные 10 млн грн: столько киевляне заплатили за парковку в апреле

В апреле 2025 года киевляне заплатили почти 10 миллионов гривен за парковку, установив новый рекорд.

Об этом сообщила Инспекция по парковке Киева.

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Инспекция по парковке устанавливает новые абсолютные рекорды:

13,5 миллиона гривен поступило в бюджет за оплату штрафов

141 тысяча сессий парковки осуществлена.

почти 41 тысяча водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД.

Всего за предыдущий месяц почти 1000 автомобилей были временно задержаны на штрафплощадке.

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Напомним, какой штраф за неправильную парковку в Киеве:

340 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, за парковку в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;

— за нарушение правил остановки и стоянки, за парковку в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями; 680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;

— за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности; 700 грн за неоплату парковки в первой парковочной зоне, 500 грн — во второй и 100 грн — в третьей.

Общие ответы о правилах парковки можно получить по телефону (044) 366−63−99 или 093−093−57−27. Узнать, как оплатить штраф за парковку — (044) 366−63−27.

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