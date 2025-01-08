Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей — Finance.ua
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Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей

Технологии&Авто
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Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей
Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей
В Киеве за год оштрафовали более 230 тысяч водителей за нарушение правил парковки.
Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля столицы.
В октябре 2024 года в бюджет поступило рекордных 10,7 млн ​​грн от штрафов за нарушение ПДД, еще 8,32 млн грн составили поступления от оплаты парковки. В этот месяц за неоплату парковки оштрафовали более 14 тысяч автовладельцев.
Инспекторы предупреждают водителей: чтобы избежать лишних штрафов и хлопот, необходимо парковаться ответственно.

Какой штраф за неправильную парковку в Киеве:

  • 340 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, за парковку в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;
  • 680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;
  • 700 грн за неоплату парковки в первой парковочной зоне, 500 грн — во второй и 100 грн — в третьей.
Общие ответы о правилах парковки можно получить по телефону (044) 366−63−99 или 093−093−57−27. Узнать, как оплатить штраф за парковку — (044) 366−63−27.
По материалам:
Finance.ua
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