Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей — Finance.ua

Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей Сегодня 20:35 — Технологии&Авто

Штрафы за неправильную парковку в Киеве получили более 200 тысяч водителей

В Киеве за год оштрафовали более 230 тысяч водителей за нарушение правил парковки.

Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля столицы.

В октябре 2024 года в бюджет поступило рекордных 10,7 млн ​​грн от штрафов за нарушение ПДД, еще 8,32 млн грн составили поступления от оплаты парковки. В этот месяц за неоплату парковки оштрафовали более 14 тысяч автовладельцев.

Инспекторы предупреждают водителей: чтобы избежать лишних штрафов и хлопот, необходимо парковаться ответственно.

Какой штраф за неправильную парковку в Киеве:

340 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, за парковку в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;

— за нарушение правил остановки и стоянки, за парковку в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями; 680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;

— за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности; 700 грн за неоплату парковки в первой парковочной зоне, 500 грн — во второй и 100 грн — в третьей.

Общие ответы о правилах парковки можно получить по телефону (044) 366−63−99 или 093−093−57−27. Узнать, как оплатить штраф за парковку — (044) 366−63−27.

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