Штрафи за неправильне паркування в Києві отримали понад 200 тисяч водіїв — Finance.ua
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Штрафи за неправильне паркування в Києві отримали понад 200 тисяч водіїв

Технології&Авто
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Штрафи за неправильне паркування в Києві отримали понад 200 тисяч водіїв
Штрафи за неправильне паркування в Києві отримали понад 200 тисяч водіїв
У Києві за рік оштрафували понад 230 тисяч водіїв за порушення правил паркування.
Про це повідомили в Департаменті територіального контролю столиці.
У жовтні 2024 року до бюджету надійшло рекордних 10,7 млн грн від штрафів за порушення правил дорожнього руху, ще 8,32 млн грн склали надходження від оплати паркування. В цей місяць за неоплату паркування оштрафували понад 14 тисяч автовласників.
Інспектори попереджають водіїв: щоб уникнути зайвих штрафів і клопотів, необхідно паркуватися відповідально.

Який штраф за неправильне паркування у Києві:

  • 340 грн — за порушення правил зупинки та стоянки, за паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;
  • 680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;
  • 700 грн за неоплату паркування в першій паркувальній зоні, 500 грн — у другій та 100 грн — у третій.
Загальні відповіді про правила паркування можна отримати за номером телефону (044) 366−63−99 або 093−093−57−27. Дізнатися, як оплатити штраф за паркування — (044) 366−63−27.
За матеріалами:
Finance.ua
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