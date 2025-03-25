В Киеве ужесточают контроль за парковкой — Finance.ua

В Киеве ужесточают контроль за парковкой Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Киевские власти предпринимают комплексные меры по обеспечению беспрепятственного доступа спасателей к жилым кварталам.

В ответ на массированные атаки и проблемы с парковкой в ​​городе ужесточают контроль, разрабатывают план создания антипарковочной инфраструктуры и привлекают громаду к общей ответственности за безопасность.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, из-за плотной парковки спасатели не всегда могут добраться до мест поражения в жилых кварталах.

Поэтому введут постоянную проверку проблемных участков жилой застройки относительно нарушения правил парковки. Соответствующие распоряжения получили Департамент муниципальной безопасности и Департамент территориального контроля Киевской городской госадминистрации. К этому привлекут руководящие компании, ОСМД, ЖСК.

Также поручил в городе разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры. Сделать это должен Департамент транспортной инфраструктуры. Финансирование должно быть совместно с Департаментом финансов. Городские департаменты, РГА и коммунальные предприятия должны обеспечить выполнение работ согласно разработанному плану.

ГСЧС совместно с городскими департаментами определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники.

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