В Киеве ужесточают контроль за парковкой — Finance.ua
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В Киеве ужесточают контроль за парковкой

Казна и Политика
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Киевские власти предпринимают комплексные меры по обеспечению беспрепятственного доступа спасателей к жилым кварталам.
В ответ на массированные атаки и проблемы с парковкой в ​​городе ужесточают контроль, разрабатывают план создания антипарковочной инфраструктуры и привлекают громаду к общей ответственности за безопасность.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, из-за плотной парковки спасатели не всегда могут добраться до мест поражения в жилых кварталах.
Поэтому введут постоянную проверку проблемных участков жилой застройки относительно нарушения правил парковки. Соответствующие распоряжения получили Департамент муниципальной безопасности и Департамент территориального контроля Киевской городской госадминистрации. К этому привлекут руководящие компании, ОСМД, ЖСК.
Также поручил в городе разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры. Сделать это должен Департамент транспортной инфраструктуры. Финансирование должно быть совместно с Департаментом финансов. Городские департаменты, РГА и коммунальные предприятия должны обеспечить выполнение работ согласно разработанному плану.
ГСЧС совместно с городскими департаментами определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники.
По материалам:
Finance.ua
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