Украина создает новую инфраструктуру для развития факторинга (детали) Сегодня 17:06 — Казна и Политика Украина создает новую инфраструктуру для развития факторинга (детали)

Украина создает новую инфраструктуру для развития факторинга.

О ключевых изменениях в законодательстве и ожидаемом влиянии реформы на развитие факторинга в Украине рассказал Сергей Савчук , директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ.

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О чем идет речь

Факторинг позволяет превратить торговую дебиторскую задолженность бизнеса в источник оборотного капитала. Для украинской экономики это особенно важно в условиях войны, когда отсрочки платежей и нарушение цепей поставок усиливают потребность предприятий в ликвидности.

В то же время, предыдущая модель регулирования не создавала достаточной правовой определенности для масштабного развития торгового факторинга.

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Нормы были фрагментированы, не было специального механизма публичной проверки уступки прав требования, а неопределенность повышала юридические риски и сдерживала готовность финансовых учреждений предоставлять такое финансирование.

Реформа факторинга меняет эту архитектуру. Ее цель не просто урегулировать отдельную финансовую услугу, но и сделать торговую дебиторскую задолженность надежным и предполагаемым активом для финансирования.

Ключевые новшества

четкое правовое определение факторинга и его фокус на торговой дебиторской задолженности;

возможность работать с существующими и будущими денежными требованиями, что расширяет потенциальный объем активов для финансирования;

четкое разграничение факторинга с регрессом и без регресса и более прозрачное распределение рисков между сторонами;

нейтрализация договорных ограничений на уступку права требования, которые могли препятствовать использованию дебиторской задолженности для привлечения финансирования;

электронный реестр уступки прав денежного требования, обеспечивающий публичность информации и возможность ее проверки третьими лицами;

четкие правила приоритетности: ранее зарегистрированная уступка имеет преимущество над позже зарегистрированным, а зарегистрированное — незарегистрированным;

цифровая инфраструктура факторинга, обеспечивающая эффективное взаимодействие между всеми сторонами и создать условия для развития конкурентных процедур и электронных аукционов;

отграничение торгового факторинга от операций по приобретению финансовой задолженности, что будет способствовать позиционированию факторинга как инструмента для финансирования бизнеса.

Что это дает

Такая модель будет способствовать снижению юридических рисков, усилению конкуренции на рынке и расширению доступа бизнеса, в частности, малого и среднего предпринимательства к финансированию оборотного капитала.

В перспективе это должно поддержать ликвидность украинских предприятий и устойчивость цепей снабжения.

Ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 13007-д по изменению законодательства в сфере деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Национального банка Украины (НБУ) и институтов совместного инвестирования (ИСИ).

Законопроект призван сделать вывод проблемных банков с рынка более четким и менее затратным. Он предоставит больше полномочий НБУ как обеспеченному кредитору, введет механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками, усовершенствует обмен информацией между НБУ и ФГВФЛ, в частности, по банковской тайне.