Канада объявила новую партию помощи Украине: что туда входит

Канада объявила семь новых пакетов поддержки для Украины, а также шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве.
Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.
Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
10 миллионов долларов будет направлено в Фонд поддержки энергетики Украины и энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, будет предоставлено 2 миллиона долларов на совместную рабочую программу Международного энергетического агентства (МЭА) для поддержки развития энергоресурсов Украины.
Для восстановления Украины после войны, Канада выделяет 200 миллионов долларов в виде льготных кредитов через агентство Export Development Canada. В то же время Канада выделяет около 6 миллионов долларов в поддержку усилий по возвращению и реинтеграции украинских детей, похищенных россией.
Для укрепления обороны и долгосрочной безопасности Украины со стороны Канады будут предоставлены следующие средства инвестиции:
50 миллионов долларов — на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО в рамках инициативы JUMPSTART;
23 миллиона долларов — на усиление возможностей системы безопасности Украины.
Ранее писали, что Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов для подготовки к зиме.