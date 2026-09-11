Канада объявила новую партию помощи Украине: что туда входит Сегодня 15:00 — Казна и Политика Канада объявила новую партию помощи Украине: что туда входит

Канада объявила семь новых пакетов поддержки для Украины, а также шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве.

Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.

УНН. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает

10 миллионов долларов будет направлено в Фонд поддержки энергетики Украины и энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, будет предоставлено 2 миллиона долларов на совместную рабочую программу Международного энергетического агентства (МЭА) для поддержки развития энергоресурсов Украины.

Для восстановления Украины после войны, Канада выделяет 200 миллионов долларов в виде льготных кредитов через агентство Export Development Canada. В то же время Канада выделяет около 6 миллионов долларов в поддержку усилий по возвращению и реинтеграции украинских детей, похищенных россией.

Для укрепления обороны и долгосрочной безопасности Украины со стороны Канады будут предоставлены следующие средства инвестиции:

50 миллионов долларов — на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО в рамках инициативы JUMPSTART;

— на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО в рамках инициативы JUMPSTART; 23 миллиона долларов — на усиление возможностей системы безопасности Украины.