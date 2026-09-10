Кабмин утвердил стратегию госдолга на 2027−2029 годы: каковы приоритеты Сегодня 12:26 — Казна и Политика Стратегия определяет четыре основные цели управления государственным долгом

Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2027−2029 годы. Документ определяет приоритеты и основные меры долговой политики государства на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Зачем обновили стратегию

Обновление стратегии обусловлено необходимостью учесть новую макроэкономическую и безопасность, а также определить подходы к финансированию потребностей государственного бюджета в 2027—2029 годах.

Документ является продолжением среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы и развивает заложенные в ней подходы с учетом актуальных прогнозов.

Положения стратегии согласованы с Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST) и признаны отвечающими всем требованиям. Это обеспечивает преемственность выполнения Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility.

Четыре цели долговой политики

Стратегия определяет четыре основные цели управления государственным долгом на 2027−2029 годы:

привлечение долгосрочного льготного финансирования и максимизация доли грантов в официальной поддержке;

содействие развитию внутреннего рынка капитала и усиление его роли в финансировании и восстановлении экономики;

оптимизация структуры государственного долга с учетом стоимости заимствований и ключевых долговых рисков;

поддержка эффективной коммуникации с инвесторами для обеспечения прозрачности и предсказуемости долговой политики.

Эти цели опираются на комплексный анализ структуры и динамики госдолга, стоимости заимствований, рисков рефинансирования, процентного и валютного рисков, а также расходов на обслуживание долга.

«Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2027−2029 годы усиливает фокус на привлечении грантового финансирования, развитии внутреннего рынка капитала, оптимизации структуры долга и предполагаемой коммуникации с инвесторами. Это должно заложить основу для устойчивой долговой политики, в которой рынок будет обновлять экономическую деятельность, в которой рынок государственных облигаций — объяснили в министерстве.