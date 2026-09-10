Кабмин утвердил стратегию госдолга на 2027−2029 годы: каковы приоритеты

Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2027−2029 годы. Документ определяет приоритеты и основные меры долговой политики государства на среднесрочную перспективу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Зачем обновили стратегию
Обновление стратегии обусловлено необходимостью учесть новую макроэкономическую и безопасность, а также определить подходы к финансированию потребностей государственного бюджета в 2027—2029 годах.
Документ является продолжением среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы и развивает заложенные в ней подходы с учетом актуальных прогнозов.
Положения стратегии согласованы с Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST) и признаны отвечающими всем требованиям. Это обеспечивает преемственность выполнения Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility.
Четыре цели долговой политики
Стратегия определяет четыре основные цели управления государственным долгом на 2027−2029 годы:
привлечение долгосрочного льготного финансирования и максимизация доли грантов в официальной поддержке;
содействие развитию внутреннего рынка капитала и усиление его роли в финансировании и восстановлении экономики;
оптимизация структуры государственного долга с учетом стоимости заимствований и ключевых долговых рисков;
поддержка эффективной коммуникации с инвесторами для обеспечения прозрачности и предсказуемости долговой политики.
Эти цели опираются на комплексный анализ структуры и динамики госдолга, стоимости заимствований, рисков рефинансирования, процентного и валютного рисков, а также расходов на обслуживание долга.
«Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2027−2029 годы усиливает фокус на привлечении грантового финансирования, развитии внутреннего рынка капитала, оптимизации структуры долга и предполагаемой коммуникации с инвесторами. Это должно заложить основу для устойчивой долговой политики, в которой рынок будет обновлять экономическую деятельность, в которой рынок государственных облигаций — объяснили в министерстве.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, которые являются частью пакета, необходимого для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета. «Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам необходима совместная и скоординированная работа. Свою часть работы правительство выполняет: с начала сентября мы одобрили и передали на рассмотрение 8 законопроектов», — подчеркнул премьер-министр Украины Сергей Корецкий.