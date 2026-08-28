Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)
Украина на 38 месте
Абсолютный долг и долговая нагрузка — разные рейтинги
Рейтинг стран мира по абсолютному государственному долгу в 2026 году
|Место
|Страна
|Госдолг
|Долг к ВВП
|1
|США
|$40,73 трлн
|125,8%
|2
|Китай
|$22,29 трлн
|106,9%
|3
|Япония
|$8,95 трлн
|204,4%
|4
|Великобритания
|$4,42 трлн
|103,6%
|5
|Франция
|$4,26 трлн
|118,4%
|6
|Италия
|$3,79 трлн
|138,4%
|7
|Германия
|$3,52 трлн
|64,6%
|8
|Индия
|$3,46 трлн
|83,4%
|9
|Канада
|$2,78 трлн
|110,7%
|10
|Бразилия
|$2,54 трлн
|96,5%
|11
|Испания
|$2,05 трлн
|98,2%
|12
|Мексика
|$1,33 трлн
|62,7%
|13
|Сингапур
|$1,13 трлн
|171,9%
|14
|Австралия
|$1,08 трлн
|50,6%
|15
|Южная Корея
|$1,05 трлн
|54,4%
|16
|Бельгия
|$848,2 млрд
|109,2%
|17
|Польша
|$745,5 млрд
|65,7%
|18
|Нидерланды
|$639,9 млрд
|44,1%
|19
|Индонезия
|$638,7 млрд
|41,5%
|20
|Австрия
|$511,8 млрд
|82,0%
|21
|Россия
|$507,2 млрд
|19,1%
|22
|Израиль
|$502,7 млрд
|69,8%
|23
|Аргентина
|$484,7 млрд
|70,4%
|24
|Саудовская Аравия
|$445,3 млрд
|32,1%
|25
|Швейцария
|$441,6 млрд
|38,5%
|26
|Греция
|$421,1 млрд
|136,9%
|27
|Турция
|$418,9 млрд
|25,5%
|28
|Таиланд
|$387,4 млрд
|66,8%
|29
|ЮАР
|$378,8 млрд
|78,9%
|30
|Египет
|$373,8 млрд
|87,0%
|31
|Малайзия
|$358,8 млрд
|69,5%
|32
|Колумбия
|$328,4 млрд
|60,9%
|33
|Португалия
|$325,7 млрд
|85,6%
|34
|Финляндия
|$314,4 млрд
|93,1%
|35
|Филиппины
|$308,6 млрд
|60,2%
|36
|Румыния
|$297,8 млрд
|61,9%
|37
|Швеция
|$279,3 млрд
|36,7%
|38
|Украина
|$276,2 млрд
|122,6%
|39
|Тайвань*
|$269,2 млрд
|27,6%
|40
|Норвегия
|$257,3 млрд
|42,9%
|41
|Ирландия
|$246,5 млрд
|31,6%
|42
|Бангладеш
|$213,5 млрд
|41,8%
|43
|Венгрия
|$211,1 млрд
|77,9%
|44
|Чехия
|$200,8 млрд
|46,4%
|45
|ОАЭ
|$194,9 млрд
|31,4%
|46
|Алжир
|$187,6 млрд
|59,2%
|47
|Чили
|$173,2 млрд
|42,5%
|48
|Ирак
|$163,4 млрд
|61,7%
|49
|Новая Зеландия
|$158,0 млрд
|56,7%
|50
|Вьетнам
|$157,1 млрд
|29,8%
|51
|Дания
|$137,9 млрд
|27,4%
|52
|Марокко
|$127,8 млрд
|65,8%
|53
|Нигерия
|$122,0 млрд
|32,3%
|54
|Перу
|$114,2 млрд
|30,0%
|55
|Иран
|$111,9 млрд
|37,3%
|56
|Словакия
|$106,3 млрд
|63,0%
|57
|Кения
|$105,4 млрд
|71,6%
|58
|Катар
|$94,20 млрд
|43,3%
|59
|Казахстан
|$89,87 млрд
|24,9%
|60
|Боливия
|$82,92 млрд
|102,7%
|61
|Доминиканская Республика
|$79,34 млрд
|58,3%
|62
|Ангола
|$78,58 млрд
|51,6%
|63
|Судан
|$75,56 млрд
|169,1%
|64
|Бахрейн
|$74,43 млрд
|152,4%
|65
|Коста-Рика
|$67,17 млрд
|61,1%
|66
|Хорватия
|$65,85 млрд
|56,5%
|67
|Уругвай
|$64,18 млрд
|66,8%
|68
|Гана
|$62,71 млрд
|53,0%
|69
|Кот-д’Ивуар
|$61,74 млрд
|55,1%
|70
|Словения
|$56,51 млрд
|65,2%
|71
|Панама
|$54,87 млрд
|57,7%
|72
|Сенегал
|$53,54 млрд
|132,3%
|73
|Иордания
|$53,08 млрд
|81,8%
|74
|Тунис
|$51,56 млрд
|84,9%
|75
|Узбекистан
|$49,88 млрд
|27,5%
|76
|Ефиопия
|$49,15 млрд
|40,4%
|77
|Литва
|$47,79 млрд
|45,1%
|78
|Сербия
|$47,77 млрд
|42,6%
|79
|Танзания
|$46,22 млрд
|48,7%
|80
|Мьянма
|$43,51 млрд
|51,9%
|81
|Болгария
|$41,79 млрд
|28,2%
|82
|Уганда
|$40,33 млрд
|55,0%
|83
|Кувейт
|$38,55 млрд
|22,3%
|84
|Оман
|$38,30 млрд
|32,7%
|85
|Гватемала
|$35,63 млрд
|27,6%
|86
|Беларусь
|$33,75 млрд
|33,1%
|87
|Сальвадор
|$33,68 млрд
|84,5%
|88
|Люксембург
|$30,96 млрд
|28,0%
|89
|ДР Конго
|$30,37 млрд
|24,6%
|90
|Камерун
|$25,60 млрд
|39,3%
|91
|Латвия
|$25,47 млрд
|47,4%
|92
|Мозамбик
|$24,69 млрд
|106,1%
|93
|Зимбабве
|$24,01 млрд
|42,3%
|94
|Исландия
|$23,47 млрд
|53,6%
|95
|Кипр
|$22,98 млрд
|50,9%
|96
|Парагвай
|$22,86 млрд
|37,8%
|97
|Непал
|$22,74 млрд
|49,6%
|98
|Тринидад и Тобаго
|$22,58 млрд
|84,1%
|99
|Габон
|$20,11 млрд
|86,1%
|100
|Гондурас
|$18,18 млрд
|43,8%
|101
|Албания
|$17,18 млрд
|51,5%
|102
|Папуа — Нова Гвинея
|$16,94 млрд
|49,2%
|103
|Армения
|$16,13 млрд
|50,6%
|104
|Бенин
|$15,90 млрд
|57,2%
|105
|Буркина-Фасо
|$15,88 млрд
|48,8%
|106
|Азербайджан
|$15,71 млрд
|20,0%
|107
|Республика Конго
|$15,54 млрд
|91,3%
|108
|Ямайка
|$15,15 млрд
|65,8%
|109
|Грузия
|$15,00 млрд
|35,1%
|110
|Маврикий
|$14,80 млрд
|86,5%
|111
|Мальта
|$14,53 млрд
|47,3%
|112
|Эстония
|$14,37 млрд
|27,8%
|113
|Камбоджа
|$14,19 млрд
|27,1%
|114
|Лаос
|$14,15 млрд
|74,6%
|115
|Мали
|$13,81 млрд
|40,8%
|116
|Малави
|$13,52 млрд
|74,5%
|117
|Гвинея
|$13,38 млрд
|44,7%
|118
|Монголия
|$12,42 млрд
|43,7%
|119
|Багамские Острова
|$12,25 млрд
|71,9%
|120
|Намибия
|$12,20 млрд
|70,5%
|121
|Руанда
|$11,57 млрд
|66,8%
|122
|Северная Македония
|$11,47 млрд
|53,1%
|123
|Босния и Герцеговина
|$11,31 млрд
|30,8%
|124
|Нигер
|$11,28 млрд
|45,5%
|125
|Мальдивы
|$10,52 млрд
|129,4%
|126
|Мадагаскар
|$10,44 млрд
|49,3%
|127
|Ботсвана
|$10,31 млрд
|47,0%
|128
|Гаяна
|$9,908 млрд
|29,2%
|129
|Киргизстан
|$8,825 млрд
|37,4%
|130
|Того
|$8,692 млрд
|64,7%
|131
|Молдова
|$8,612 млрд
|39,3%
|132
|Никарагуа
|$8,042 млрд
|33,2%
|133
|Чад
|$7,675 млрд
|29,9%
|134
|Барбадос
|$7,594 млрд
|89,5%
|135
|Черногория
|$6,386 млрд
|62,4%
|136
|Экваториальная Гвинея
|$5,371 млрд
|39,1%
|137
|Мавритания
|$5,321 млрд
|37,1%
|138
|Фиджи
|$5,242 млрд
|82,5%
|139
|Суринам
|$5,145 млрд
|87,1%
|140
|Бутан
|$4,638 млрд
|120,3%
|141
|Таджикистан
|$4,467 млрд
|21,9%
|142
|Гаити
|$4,179 млрд
|10,7%
|143
|Сьерра-Леоне
|$3,665 млрд
|44,3%
|144
|Южный Судан
|$3,478 млрд
|57,3%
|145
|Кабо-Верде
|$3,307 млрд
|95,9%
|146
|Туркменистан
|$3,063 млрд
|3,7%
|147
|Либерия
|$3,035 млрд
|53,8%
|148
|Бурунди
|$3,010 млрд
|37,0%
|149
|Эсватини
|$2,896 млрд
|50,0%
|150
|Косово*
|$2,632 млрд
|18,7%
|151
|Центральноафриканская Республика
|$2,234 млрд
|64,0%
|152
|Гвинея-Бисау
|$2,197 млрд
|73,6%
|153
|Белиз
|$2,180 млрд
|63,2%
|154
|Сент-Люсия
|$2,142 млрд
|77,5%
|155
|Гамбия
|$1,906 млрд
|68,3%
|156
|Сан-Марино
|$1,870 млрд
|77,3%
|157
|Антигуа и Барбуда
|$1,586 млрд
|66,5%
|158
|Сент-Винсент и Гренадины
|$1,484 млрд
|120,1%
|159
|Лесото
|$1,457 млрд
|49,0%
|160
|Джибути
|$1,399 млрд
|29,6%
|161
|Андорра
|$1,368 млрд
|28,0%
|162
|Сейшельские Острова
|$1,237 млрд
|55,0%
|163
|Гренада
|$1,023 млрд
|69,0%
|164
|Доминика
|$777,5 млн
|98,3%
|165
|Сент-Китс и Невис
|$731,7 млн
|64,0%
|166
|Вануату
|$603,6 млн
|43,2%
|167
|Коморские Острова
|$587,4 млн
|32,4%
|168
|Сан-Томе и Принсипи
|$585,6 млн
|50,4%
|169
|Соломоновы Острова
|$548,7 млн
|29,9%
|170
|Тимор-Лешти
|$324,2 млн
|14,9%
|171
|Бруней
|$249,9 млн
|1,5%
|172
|Тонга
|$246,4 млн
|34,4%
|173
|Самоа
|$235,9 млн
|17,1%
|174
|Палау
|$213,7 млн
|56,7%
|175
|Маршалловы Острова
|$57,3 млн
|16,7%
|176
|Лихтенштейн
|$49,5 млн
|0,5%
|177
|Микронезия
|$39,0 млн
|7,5%
|178
|Кирибаті
|$31,1 млн
|7,7%
|179
|Науру
|$24,8 млн
|12,7%
|180
|Тувалу
|$2,1 млн
|3,2%
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