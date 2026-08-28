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Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)

Мир
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Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)
Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)
Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, закрепив за Соединенными Штатами первое место среди крупнейших государственных должников мира в абсолютном выражении.
По расчетам Experts Club, среди 180 стран, для которых доступны сопоставимые данные за 2026 год, совокупный государственный долг составляет около $119,4 трлн.
Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)
США обеспечивают примерно треть этой суммы.
На втором месте находится Китай — около $22,29 трлн, или 106,9% ВВП. Итого США и Китай концентрируют около 53% долга всех стран, включенных в расчет.
Третье место занимает Япония — около $8,95 трлн. При этом именно Япония среди крупнейших экономик имеет один из самых высоких показателей долга по экономике — более 204% ВВП.
В первую десятку также входят Великобритания, Франция, Италия, Германия, Индия, Канада и Бразилия.
На десять самых крупных должников приходится около 81% всей суммы госдолга, рассчитанной для стран с доступными данными.

Украина на 38 месте

У Украины, по сопоставимой оценке МВФ, государственный долг составляет около $276 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП 2026 года, что соответствует 38 месту в мире по абсолютному объему.
Важно понимать, что эта цифра выше часто публикуемого показателя прямого государственного и гарантированного государством долга Украины. Причина — более широкая методология сектора general government и прогнозная оценка МВФ на весь 2026 год.
По отношению долга к размеру экономики Украина находится значительно выше, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.
Для сравнения, Польша имеет около $746 млрд долга, но его соотношение к ВВП составляет около 65,7%; Румыния — $298 млрд и 61,9%; Венгрия — $211 млрд и 77,9%; Сербия — около $47,8 млрд и 42,6%.

Абсолютный долг и долговая нагрузка — разные рейтинги

Рейтинг по сумме долга нельзя интерпретировать как рейтинг финансовой уязвимости.
Госдолг Германии — более $3,5 трлн, но его соотношение к ВВП составляет около 65%. В Японии около $9 трлн долга и более 204% ВВП.
Сингапур при валовом государственном долге свыше $1,1 трлн имеет очень большие государственные финансовые активы, поэтому валовой долг не отображает его чистую финансовую позицию.
Поэтому Experts Club рекомендует оценивать государственную задолженность по меньшей мере по трем параметрам: абсолютная сумма долга, долг к ВВП и стоимость его обслуживания.
По абсолютной сумме на сегодняшний день доминируют США и Китай. По соотношению к ВВП лидеры совсем другие, а по стоимости обслуживания структура рейтинга меняется еще сильнее.

Рейтинг стран мира по абсолютному государственному долгу в 2026 году

МестоСтранаГосдолгДолг к ВВП
1США$40,73 трлн125,8%
2Китай$22,29 трлн106,9%
3Япония$8,95 трлн204,4%
4Великобритания$4,42 трлн103,6%
5Франция$4,26 трлн118,4%
6Италия$3,79 трлн138,4%
7Германия$3,52 трлн64,6%
8Индия$3,46 трлн83,4%
9Канада$2,78 трлн110,7%
10Бразилия$2,54 трлн96,5%
11Испания$2,05 трлн98,2%
12Мексика$1,33 трлн62,7%
13Сингапур$1,13 трлн171,9%
14Австралия$1,08 трлн50,6%
15Южная Корея$1,05 трлн54,4%
16Бельгия$848,2 млрд109,2%
17Польша$745,5 млрд65,7%
18Нидерланды$639,9 млрд44,1%
19Индонезия$638,7 млрд41,5%
20Австрия$511,8 млрд82,0%
21Россия$507,2 млрд19,1%
22Израиль$502,7 млрд69,8%
23Аргентина$484,7 млрд70,4%
24Саудовская Аравия$445,3 млрд32,1%
25Швейцария$441,6 млрд38,5%
26Греция$421,1 млрд136,9%
27Турция$418,9 млрд25,5%
28Таиланд$387,4 млрд66,8%
29ЮАР$378,8 млрд78,9%
30Египет$373,8 млрд87,0%
31Малайзия$358,8 млрд69,5%
32Колумбия$328,4 млрд60,9%
33Португалия$325,7 млрд85,6%
34Финляндия$314,4 млрд93,1%
35Филиппины$308,6 млрд60,2%
36Румыния$297,8 млрд61,9%
37Швеция$279,3 млрд36,7%
38Украина$276,2 млрд122,6%
39Тайвань*$269,2 млрд27,6%
40Норвегия$257,3 млрд42,9%
41Ирландия$246,5 млрд31,6%
42Бангладеш$213,5 млрд41,8%
43Венгрия$211,1 млрд77,9%
44Чехия$200,8 млрд46,4%
45ОАЭ$194,9 млрд31,4%
46Алжир$187,6 млрд59,2%
47Чили$173,2 млрд42,5%
48Ирак$163,4 млрд61,7%
49Новая Зеландия$158,0 млрд56,7%
50Вьетнам$157,1 млрд29,8%
51Дания$137,9 млрд27,4%
52Марокко$127,8 млрд65,8%
53Нигерия$122,0 млрд32,3%
54Перу$114,2 млрд30,0%
55Иран$111,9 млрд37,3%
56Словакия$106,3 млрд63,0%
57Кения$105,4 млрд71,6%
58Катар$94,20 млрд43,3%
59Казахстан$89,87 млрд24,9%
60Боливия$82,92 млрд102,7%
61Доминиканская Республика$79,34 млрд58,3%
62Ангола$78,58 млрд51,6%
63Судан$75,56 млрд169,1%
64Бахрейн$74,43 млрд152,4%
65Коста-Рика$67,17 млрд61,1%
66Хорватия$65,85 млрд56,5%
67Уругвай$64,18 млрд66,8%
68Гана$62,71 млрд53,0%
69Кот-д’Ивуар$61,74 млрд55,1%
70Словения$56,51 млрд65,2%
71Панама$54,87 млрд57,7%
72Сенегал$53,54 млрд132,3%
73Иордания$53,08 млрд81,8%
74Тунис$51,56 млрд84,9%
75Узбекистан$49,88 млрд27,5%
76Ефиопия$49,15 млрд40,4%
77Литва$47,79 млрд45,1%
78Сербия$47,77 млрд42,6%
79Танзания$46,22 млрд48,7%
80Мьянма$43,51 млрд51,9%
81Болгария$41,79 млрд28,2%
82Уганда$40,33 млрд55,0%
83Кувейт$38,55 млрд22,3%
84Оман$38,30 млрд32,7%
85Гватемала$35,63 млрд27,6%
86Беларусь$33,75 млрд33,1%
87Сальвадор$33,68 млрд84,5%
88Люксембург$30,96 млрд28,0%
89ДР Конго$30,37 млрд24,6%
90Камерун$25,60 млрд39,3%
91Латвия$25,47 млрд47,4%
92Мозамбик$24,69 млрд106,1%
93Зимбабве$24,01 млрд42,3%
94Исландия$23,47 млрд53,6%
95Кипр$22,98 млрд50,9%
96Парагвай$22,86 млрд37,8%
97Непал$22,74 млрд49,6%
98Тринидад и Тобаго$22,58 млрд84,1%
99Габон$20,11 млрд86,1%
100Гондурас$18,18 млрд43,8%
101Албания$17,18 млрд51,5%
102Папуа — Нова Гвинея$16,94 млрд49,2%
103Армения$16,13 млрд50,6%
104Бенин$15,90 млрд57,2%
105Буркина-Фасо$15,88 млрд48,8%
106Азербайджан$15,71 млрд20,0%
107Республика Конго$15,54 млрд91,3%
108Ямайка$15,15 млрд65,8%
109Грузия$15,00 млрд35,1%
110Маврикий$14,80 млрд86,5%
111Мальта$14,53 млрд47,3%
112Эстония$14,37 млрд27,8%
113Камбоджа$14,19 млрд27,1%
114Лаос$14,15 млрд74,6%
115Мали$13,81 млрд40,8%
116Малави$13,52 млрд74,5%
117Гвинея$13,38 млрд44,7%
118Монголия$12,42 млрд43,7%
119Багамские Острова$12,25 млрд71,9%
120Намибия$12,20 млрд70,5%
121Руанда$11,57 млрд66,8%
122Северная Македония$11,47 млрд53,1%
123Босния и Герцеговина$11,31 млрд30,8%
124Нигер$11,28 млрд45,5%
125Мальдивы$10,52 млрд129,4%
126Мадагаскар$10,44 млрд49,3%
127Ботсвана$10,31 млрд47,0%
128Гаяна$9,908 млрд29,2%
129Киргизстан$8,825 млрд37,4%
130Того$8,692 млрд64,7%
131Молдова$8,612 млрд39,3%
132Никарагуа$8,042 млрд33,2%
133Чад$7,675 млрд29,9%
134Барбадос$7,594 млрд89,5%
135Черногория$6,386 млрд62,4%
136Экваториальная Гвинея$5,371 млрд39,1%
137Мавритания$5,321 млрд37,1%
138Фиджи$5,242 млрд82,5%
139Суринам$5,145 млрд87,1%
140Бутан$4,638 млрд120,3%
141Таджикистан$4,467 млрд21,9%
142Гаити$4,179 млрд10,7%
143Сьерра-Леоне$3,665 млрд44,3%
144Южный Судан$3,478 млрд57,3%
145Кабо-Верде$3,307 млрд95,9%
146Туркменистан$3,063 млрд3,7%
147Либерия$3,035 млрд53,8%
148Бурунди$3,010 млрд37,0%
149Эсватини$2,896 млрд50,0%
150Косово*$2,632 млрд18,7%
151Центральноафриканская Республика$2,234 млрд64,0%
152Гвинея-Бисау$2,197 млрд73,6%
153Белиз$2,180 млрд63,2%
154Сент-Люсия$2,142 млрд77,5%
155Гамбия$1,906 млрд68,3%
156Сан-Марино$1,870 млрд77,3%
157Антигуа и Барбуда$1,586 млрд66,5%
158Сент-Винсент и Гренадины$1,484 млрд120,1%
159Лесото$1,457 млрд49,0%
160Джибути$1,399 млрд29,6%
161Андорра$1,368 млрд28,0%
162Сейшельские Острова$1,237 млрд55,0%
163Гренада$1,023 млрд69,0%
164Доминика$777,5 млн98,3%
165Сент-Китс и Невис$731,7 млн64,0%
166Вануату$603,6 млн43,2%
167Коморские Острова$587,4 млн32,4%
168Сан-Томе и Принсипи$585,6 млн50,4%
169Соломоновы Острова$548,7 млн29,9%
170Тимор-Лешти$324,2 млн14,9%
171Бруней$249,9 млн1,5%
172Тонга$246,4 млн34,4%
173Самоа$235,9 млн17,1%
174Палау$213,7 млн56,7%
175Маршалловы Острова$57,3 млн16,7%
176Лихтенштейн$49,5 млн0,5%
177Микронезия$39,0 млн7,5%
178Кирибаті$31,1 млн7,7%
179Науру$24,8 млн12,7%
180Тувалу$2,1 млн3,2%
*Тайвань и Косово показаны отдельно в соответствии со статистическим охватом WEO.
В рейтинг намеренно не подставлялись старые цифры за 2024 или 2025 год, поскольку это нарушило бы методику.
На момент составления исследования МВФ не предоставляет одновременно ВВП в долларах и оценку general government gross debt за 2026 год для Афганистана, Эквадора, Эритреи, Ливана, Ливии, Пакистана, Сомали, Сирии, Шри-Ланки, Венесуэлы, Палестины, Йемена и Замбии.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Госдолг
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