Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика) Сегодня 12:00 — Мир

Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)

Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, закрепив за Соединенными Штатами первое место среди крупнейших государственных должников мира в абсолютном выражении.

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По расчетам Experts Club , среди 180 стран, для которых доступны сопоставимые данные за 2026 год, совокупный государственный долг составляет около $119,4 трлн.

США обеспечивают примерно треть этой суммы.

На втором месте находится Китай — около $22,29 трлн, или 106,9% ВВП. Итого США и Китай концентрируют около 53% долга всех стран, включенных в расчет.

Третье место занимает Япония — около $8,95 трлн. При этом именно Япония среди крупнейших экономик имеет один из самых высоких показателей долга по экономике — более 204% ВВП.

В первую десятку также входят Великобритания, Франция, Италия, Германия, Индия, Канада и Бразилия.

На десять самых крупных должников приходится около 81% всей суммы госдолга, рассчитанной для стран с доступными данными.

Украина на 38 месте

У Украины, по сопоставимой оценке МВФ, государственный долг составляет около $276 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП 2026 года, что соответствует 38 месту в мире по абсолютному объему.

Важно понимать, что эта цифра выше часто публикуемого показателя прямого государственного и гарантированного государством долга Украины. Причина — более широкая методология сектора general government и прогнозная оценка МВФ на весь 2026 год.

По отношению долга к размеру экономики Украина находится значительно выше, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.

Для сравнения, Польша имеет около $746 млрд долга, но его соотношение к ВВП составляет около 65,7%; Румыния — $298 млрд и 61,9%; Венгрия — $211 млрд и 77,9%; Сербия — около $47,8 млрд и 42,6%.

Абсолютный долг и долговая нагрузка — разные рейтинги

Рейтинг по сумме долга нельзя интерпретировать как рейтинг финансовой уязвимости.

Госдолг Германии — более $3,5 трлн, но его соотношение к ВВП составляет около 65%. В Японии около $9 трлн долга и более 204% ВВП.

Сингапур при валовом государственном долге свыше $1,1 трлн имеет очень большие государственные финансовые активы, поэтому валовой долг не отображает его чистую финансовую позицию.

Поэтому Experts Club рекомендует оценивать государственную задолженность по меньшей мере по трем параметрам: абсолютная сумма долга, долг к ВВП и стоимость его обслуживания.

По абсолютной сумме на сегодняшний день доминируют США и Китай. По соотношению к ВВП лидеры совсем другие, а по стоимости обслуживания структура рейтинга меняется еще сильнее.

Рейтинг стран мира по абсолютному государственному долгу в 2026 году

Место Страна Госдолг Долг к ВВП 1 США $40,73 трлн 125,8% 2 Китай $22,29 трлн 106,9% 3 Япония $8,95 трлн 204,4% 4 Великобритания $4,42 трлн 103,6% 5 Франция $4,26 трлн 118,4% 6 Италия $3,79 трлн 138,4% 7 Германия $3,52 трлн 64,6% 8 Индия $3,46 трлн 83,4% 9 Канада $2,78 трлн 110,7% 10 Бразилия $2,54 трлн 96,5% 11 Испания $2,05 трлн 98,2% 12 Мексика $1,33 трлн 62,7% 13 Сингапур $1,13 трлн 171,9% 14 Австралия $1,08 трлн 50,6% 15 Южная Корея $1,05 трлн 54,4% 16 Бельгия $848,2 млрд 109,2% 17 Польша $745,5 млрд 65,7% 18 Нидерланды $639,9 млрд 44,1% 19 Индонезия $638,7 млрд 41,5% 20 Австрия $511,8 млрд 82,0% 21 Россия $507,2 млрд 19,1% 22 Израиль $502,7 млрд 69,8% 23 Аргентина $484,7 млрд 70,4% 24 Саудовская Аравия $445,3 млрд 32,1% 25 Швейцария $441,6 млрд 38,5% 26 Греция $421,1 млрд 136,9% 27 Турция $418,9 млрд 25,5% 28 Таиланд $387,4 млрд 66,8% 29 ЮАР $378,8 млрд 78,9% 30 Египет $373,8 млрд 87,0% 31 Малайзия $358,8 млрд 69,5% 32 Колумбия $328,4 млрд 60,9% 33 Португалия $325,7 млрд 85,6% 34 Финляндия $314,4 млрд 93,1% 35 Филиппины $308,6 млрд 60,2% 36 Румыния $297,8 млрд 61,9% 37 Швеция $279,3 млрд 36,7% 38 Украина $276,2 млрд 122,6% 39 Тайвань* $269,2 млрд 27,6% 40 Норвегия $257,3 млрд 42,9% 41 Ирландия $246,5 млрд 31,6% 42 Бангладеш $213,5 млрд 41,8% 43 Венгрия $211,1 млрд 77,9% 44 Чехия $200,8 млрд 46,4% 45 ОАЭ $194,9 млрд 31,4% 46 Алжир $187,6 млрд 59,2% 47 Чили $173,2 млрд 42,5% 48 Ирак $163,4 млрд 61,7% 49 Новая Зеландия $158,0 млрд 56,7% 50 Вьетнам $157,1 млрд 29,8% 51 Дания $137,9 млрд 27,4% 52 Марокко $127,8 млрд 65,8% 53 Нигерия $122,0 млрд 32,3% 54 Перу $114,2 млрд 30,0% 55 Иран $111,9 млрд 37,3% 56 Словакия $106,3 млрд 63,0% 57 Кения $105,4 млрд 71,6% 58 Катар $94,20 млрд 43,3% 59 Казахстан $89,87 млрд 24,9% 60 Боливия $82,92 млрд 102,7% 61 Доминиканская Республика $79,34 млрд 58,3% 62 Ангола $78,58 млрд 51,6% 63 Судан $75,56 млрд 169,1% 64 Бахрейн $74,43 млрд 152,4% 65 Коста-Рика $67,17 млрд 61,1% 66 Хорватия $65,85 млрд 56,5% 67 Уругвай $64,18 млрд 66,8% 68 Гана $62,71 млрд 53,0% 69 Кот-д’Ивуар $61,74 млрд 55,1% 70 Словения $56,51 млрд 65,2% 71 Панама $54,87 млрд 57,7% 72 Сенегал $53,54 млрд 132,3% 73 Иордания $53,08 млрд 81,8% 74 Тунис $51,56 млрд 84,9% 75 Узбекистан $49,88 млрд 27,5% 76 Ефиопия $49,15 млрд 40,4% 77 Литва $47,79 млрд 45,1% 78 Сербия $47,77 млрд 42,6% 79 Танзания $46,22 млрд 48,7% 80 Мьянма $43,51 млрд 51,9% 81 Болгария $41,79 млрд 28,2% 82 Уганда $40,33 млрд 55,0% 83 Кувейт $38,55 млрд 22,3% 84 Оман $38,30 млрд 32,7% 85 Гватемала $35,63 млрд 27,6% 86 Беларусь $33,75 млрд 33,1% 87 Сальвадор $33,68 млрд 84,5% 88 Люксембург $30,96 млрд 28,0% 89 ДР Конго $30,37 млрд 24,6% 90 Камерун $25,60 млрд 39,3% 91 Латвия $25,47 млрд 47,4% 92 Мозамбик $24,69 млрд 106,1% 93 Зимбабве $24,01 млрд 42,3% 94 Исландия $23,47 млрд 53,6% 95 Кипр $22,98 млрд 50,9% 96 Парагвай $22,86 млрд 37,8% 97 Непал $22,74 млрд 49,6% 98 Тринидад и Тобаго $22,58 млрд 84,1% 99 Габон $20,11 млрд 86,1% 100 Гондурас $18,18 млрд 43,8% 101 Албания $17,18 млрд 51,5% 102 Папуа — Нова Гвинея $16,94 млрд 49,2% 103 Армения $16,13 млрд 50,6% 104 Бенин $15,90 млрд 57,2% 105 Буркина-Фасо $15,88 млрд 48,8% 106 Азербайджан $15,71 млрд 20,0% 107 Республика Конго $15,54 млрд 91,3% 108 Ямайка $15,15 млрд 65,8% 109 Грузия $15,00 млрд 35,1% 110 Маврикий $14,80 млрд 86,5% 111 Мальта $14,53 млрд 47,3% 112 Эстония $14,37 млрд 27,8% 113 Камбоджа $14,19 млрд 27,1% 114 Лаос $14,15 млрд 74,6% 115 Мали $13,81 млрд 40,8% 116 Малави $13,52 млрд 74,5% 117 Гвинея $13,38 млрд 44,7% 118 Монголия $12,42 млрд 43,7% 119 Багамские Острова $12,25 млрд 71,9% 120 Намибия $12,20 млрд 70,5% 121 Руанда $11,57 млрд 66,8% 122 Северная Македония $11,47 млрд 53,1% 123 Босния и Герцеговина $11,31 млрд 30,8% 124 Нигер $11,28 млрд 45,5% 125 Мальдивы $10,52 млрд 129,4% 126 Мадагаскар $10,44 млрд 49,3% 127 Ботсвана $10,31 млрд 47,0% 128 Гаяна $9,908 млрд 29,2% 129 Киргизстан $8,825 млрд 37,4% 130 Того $8,692 млрд 64,7% 131 Молдова $8,612 млрд 39,3% 132 Никарагуа $8,042 млрд 33,2% 133 Чад $7,675 млрд 29,9% 134 Барбадос $7,594 млрд 89,5% 135 Черногория $6,386 млрд 62,4% 136 Экваториальная Гвинея $5,371 млрд 39,1% 137 Мавритания $5,321 млрд 37,1% 138 Фиджи $5,242 млрд 82,5% 139 Суринам $5,145 млрд 87,1% 140 Бутан $4,638 млрд 120,3% 141 Таджикистан $4,467 млрд 21,9% 142 Гаити $4,179 млрд 10,7% 143 Сьерра-Леоне $3,665 млрд 44,3% 144 Южный Судан $3,478 млрд 57,3% 145 Кабо-Верде $3,307 млрд 95,9% 146 Туркменистан $3,063 млрд 3,7% 147 Либерия $3,035 млрд 53,8% 148 Бурунди $3,010 млрд 37,0% 149 Эсватини $2,896 млрд 50,0% 150 Косово* $2,632 млрд 18,7% 151 Центральноафриканская Республика $2,234 млрд 64,0% 152 Гвинея-Бисау $2,197 млрд 73,6% 153 Белиз $2,180 млрд 63,2% 154 Сент-Люсия $2,142 млрд 77,5% 155 Гамбия $1,906 млрд 68,3% 156 Сан-Марино $1,870 млрд 77,3% 157 Антигуа и Барбуда $1,586 млрд 66,5% 158 Сент-Винсент и Гренадины $1,484 млрд 120,1% 159 Лесото $1,457 млрд 49,0% 160 Джибути $1,399 млрд 29,6% 161 Андорра $1,368 млрд 28,0% 162 Сейшельские Острова $1,237 млрд 55,0% 163 Гренада $1,023 млрд 69,0% 164 Доминика $777,5 млн 98,3% 165 Сент-Китс и Невис $731,7 млн 64,0% 166 Вануату $603,6 млн 43,2% 167 Коморские Острова $587,4 млн 32,4% 168 Сан-Томе и Принсипи $585,6 млн 50,4% 169 Соломоновы Острова $548,7 млн 29,9% 170 Тимор-Лешти $324,2 млн 14,9% 171 Бруней $249,9 млн 1,5% 172 Тонга $246,4 млн 34,4% 173 Самоа $235,9 млн 17,1% 174 Палау $213,7 млн 56,7% 175 Маршалловы Острова $57,3 млн 16,7% 176 Лихтенштейн $49,5 млн 0,5% 177 Микронезия $39,0 млн 7,5% 178 Кирибаті $31,1 млн 7,7% 179 Науру $24,8 млн 12,7% 180 Тувалу $2,1 млн 3,2%

*Тайвань и Косово показаны отдельно в соответствии со статистическим охватом WEO.

В рейтинг намеренно не подставлялись старые цифры за 2024 или 2025 год, поскольку это нарушило бы методику.

На момент составления исследования МВФ не предоставляет одновременно ВВП в долларах и оценку general government gross debt за 2026 год для Афганистана, Эквадора, Эритреи, Ливана, Ливии, Пакистана, Сомали, Сирии, Шри-Ланки, Венесуэлы, Палестины, Йемена и Замбии.

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