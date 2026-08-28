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Meta хотела заменить тысячи работников ИИ, но приостановила план

Мир
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Глава Meta Марк Цукерберг
Глава Meta Марк Цукерберг
Компания Meta приостановила масштабный план реструктуризации Project OT, предполагавший замену тысяч работников системами искусственного интеллекта.
Об этом пишет Engadget.

ИИ должен был заменить тысячи работников

Руководство Meta разработало секретный план Project OT, чтобы с помощью ИИ сократить расходы на персонал. Предполагалось, что ИИ-агенты возьмут на себя большинство ежедневных задач сотрудников.
Вместо крупных отделов компания планировала оставить небольшие команды людей, контролирующих работу искусственного интеллекта. Инженеры, дизайнеры и менеджеры продуктов должны были превратиться в универсальных «создателей».
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Также планировалось существенно сократить количество менеджеров среднего звена. Штат отдельных команд хотели снизить на 60%, а общий масштаб сокращений мог быть сопоставим с 2023 годом, когда работу потеряли 25% работников Meta.
Этот план также может объяснять предыдущие решения компании, включая сокращение штата на 10% и внедрение программ, отслеживающих движения мышки и нажатие клавиш сотрудников.

ИИ оказался не готов заменить людей

Главной причиной остановки Project OT стало недостаточное качество технологии. Meta столкнулась с рядом проблем при использовании ИИ.
Несмотря на то, что объем кода, который инженеры загружали в ИИ-платформы компании, вырос на 220% по сравнению с прошлым годом, количество новых функций для конечных пользователей увеличилось всего лишь на 36%.
В то же время, количество технических инцидентов и проблем с безопасностью возросло на 40%, а время, которое работники тратили на их устранение, увеличилось на 70%.
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В июле Марк Цукерберг также признал, что переоценил скорость развития технологий и что инвестиции в ИИ-агенты пока не дали ожидаемого результата.
Отдельное возмущение у работников вызвало программное обеспечение для отслеживания нажатий клавиш и движений мышки. Его установили на компьютеры сотрудников в США, чтобы собрать данные для обучения ИИ. После этого внутренние чаты заполнились жалобами, уровень удовлетворенности персонала снизился на 19 пунктов, а активность профсоюзов резко возросла.
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Хотя масштабное увольнение, запланированное на ноябрь, отменили, Meta не отказалась от использования ИИ. В отдельных подразделениях и дальше работают небольшие команды при поддержке искусственного интеллекта, а сама компания продолжает вкладывать миллиарды в ИИ-инфраструктуру.
Цукерберг пообещал, что в общем в компании увольнений не будет «только в этом году». В то же время работники опасаются точечных сокращений в ближайшие месяцы или более масштабной волны увольнений в 2027 году.
По материалам:
vctr.media
ИИMeta
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