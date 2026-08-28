Meta хотела заменить тысячи работников ИИ, но приостановила план

Руководство Meta разработало секретный план Project OT, чтобы с помощью ИИ сократить расходы на персонал. Предполагалось, что ИИ-агенты возьмут на себя большинство ежедневных задач сотрудников.
Вместо крупных отделов компания планировала оставить небольшие команды людей, контролирующих работу искусственного интеллекта. Инженеры, дизайнеры и менеджеры продуктов должны были превратиться в универсальных «создателей».
Также планировалось существенно сократить количество менеджеров среднего звена. Штат отдельных команд хотели снизить на 60%, а общий масштаб сокращений мог быть сопоставим с 2023 годом, когда работу потеряли 25% работников Meta.
Этот план также может объяснять предыдущие решения компании, включая сокращение штата на 10% и внедрение программ, отслеживающих движения мышки и нажатие клавиш сотрудников.
ИИ оказался не готов заменить людей
Главной причиной остановки Project OT стало недостаточное качество технологии. Meta столкнулась с рядом проблем при использовании ИИ.
Несмотря на то, что объем кода, который инженеры загружали в ИИ-платформы компании, вырос на 220% по сравнению с прошлым годом, количество новых функций для конечных пользователей увеличилось всего лишь на 36%.
В то же время, количество технических инцидентов и проблем с безопасностью возросло на 40%, а время, которое работники тратили на их устранение, увеличилось на 70%.
В июле Марк Цукерберг также признал, что переоценил скорость развития технологий и что инвестиции в ИИ-агенты пока не дали ожидаемого результата.
Отдельное возмущение у работников вызвало программное обеспечение для отслеживания нажатий клавиш и движений мышки. Его установили на компьютеры сотрудников в США, чтобы собрать данные для обучения ИИ. После этого внутренние чаты заполнились жалобами, уровень удовлетворенности персонала снизился на 19 пунктов, а активность профсоюзов резко возросла.
Хотя масштабное увольнение, запланированное на ноябрь, отменили, Meta не отказалась от использования ИИ. В отдельных подразделениях и дальше работают небольшие команды при поддержке искусственного интеллекта, а сама компания продолжает вкладывать миллиарды в ИИ-инфраструктуру.
Цукерберг пообещал, что в общем в компании увольнений не будет «только в этом году». В то же время работники опасаются точечных сокращений в ближайшие месяцы или более масштабной волны увольнений в 2027 году.