Какие страны ЕС требуют использовать замороженные активы рф в пользу Украины
Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.
Об этом пишет Financial Times, отмечает УНИАН.
Коалиция стран готовит письмо Еврокомиссии с призывом возобновить работу над механизмом использования этих средств, а также над альтернативными юридическими и техническими решениями, которые могли бы преодолеть сопротивление Бельгии.
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«Сейчас самое время приступить к новому обсуждению того, как мы можем в дальнейшем использовать замороженные российские активы в пользу Украины и нас самих», — заявила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
По словам одного из собеседников FT, страны фактически призывают Еврокомиссию провести техническую работу, необходимую для использования активов и уменьшения бюджетных нужд Киева.
Предыдущая попытка реализовать такой план провалилась из-за позиции Бельгии, которая опасается юридической мести со стороны России и финансовых рисков. В частности, Брюссель опасается, что в случае судебных тяжб Москвы именно Бельгии придется нести ответственность за возможный возврат активов.
«Пока никто не предложил нового варианта, который бы не столкнулся с теми же политическими барьерами, которые существовали в декабре», — сказал представитель ЕС, ознакомленный с внутренними обсуждениями.
В то же время, он отметил, что юридические предложения можно дорабатывать, и при изменении политических условий они могут получить шанс на принятие.
Украина давно призывает ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования обороны. Прибыли от средств, хранящихся в Euroclear, уже направляются на поддержку кредита Украине в объеме до 50 млрд евро, согласованного в 2024 году.
В то же время, в Евросоюзе опасаются, что Украине понадобится больше денег. В прошлом году страны ЕС согласовали 90 млрд евро кредита, обеспеченного бюджетом блока, в качестве альтернативы плану по использованию российских активов. Однако, по словам Стенергарда, «очевидно, что этого недостаточно».
Новая инициатива возникла на фоне дискуссий о следующем семилетнем бюджете Евросоюза. Некоторые дипломаты считают, что дополнительное финансирование Украины может стать частью переговоров и усилить давление на страны ЕС в поиске новых источников средств.
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