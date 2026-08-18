В Бельгии раскрыли, как замороженные российские активы можно использовать против кремля Сегодня 17:05 — Казна и Политика

В Бельгии раскрыли, как замороженные российские активы можно использовать против кремля

В Бельгии не видят готовности других стран распределить ответственность за риски, которые могут возникнуть при конфискации российских обездвиженных активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел, Европейских дел и сотрудничества по развитию Королевства Бельгия Максим Прево сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Как подчеркнул бельгийский министр, Бельгия с первого дня поддерживает Украину и будет стоять на этой союзнической позиции и далее.

При этом бельгийский министр подчеркнул, что отсутствие конфискации активов российского Центрального банка, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, «не следует понимать как отказ в оказании помощи Украине или как желание как-то поддерживать россию».

Почему российские активы до сих пор не конфискованы

Как пояснил Прево, существуют большие юридические и фискальные риски по конфискации обездвиженных активов рф. По его словам, гораздо легче говорить о конфискации, чем внедрить ее практически, потому что Бельгия самостоятельно не может забрать и распорядиться обездвиженными активами в размере 200 млрд евро. Мол, нужна общая солидарность между всеми странами, но этого пока нет.

«Мы отметили, что если бы все европейские страны, и не только они, сказали: „Хорошо, мы солидарны. Сделаем это. Возьмем эти деньги“… И надо, чтобы между странами были обсуждения и меры безопасности, а также соответственность… Но такой солидарности на данный момент нет. Наверное, другие тоже видят, какие большие риски существуют, и не хотят разделить ответственность», — сказал Прево.

Обездвиженные активы

Отдельно он сообщил, что в Бельгии удовлетворены тем, что был найден консенсус на уровне Евросоюза предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

«Мы все желаем, чтобы война эта скоро закончилась. Но, не будучи наивными, мы знаем, что этого в ближайшие месяцы не произойдет, и можно бояться, что она не закончится до конца 2027 года. И я понимаю, что Украина уже думает, что будет дальше после 2027 года. Это закономерные дебаты, чтобы мы держали эти замороженные активы, которые могли бы быть использованы также против россии во время дальнейших переговоров», — сказал Прево.

По его мнению, россия должна компенсировать Украине за весь причиненный ущерб. Прево добавил, что такое видение уже доносилось до других европейских столиц.

Он заверил, что нет принципиального ограничения на использование обездвиженных активов, но надо, чтобы эксперты нашли подходящий путь с юридической точки зрения, чтобы риски были минимизированы и не представляли угрозы только Бельгии, иначе Бельгия свою позицию не изменит.

Позиция Украины

Как подчеркнул глава МИД Сибига, сейчас пора активно вернуть тематику замороженных активов для обсуждения четких юридических механизмов, а именно — как можно их использовать для Украины.

«Это справедливо, ведь по оценкам Всемирного банка, по состоянию на сегодняшний день ущерб, нанесенный россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 млрд долларов. Это сложно одному государству преодолеть», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что тем более — война касается не только Украины:

«Украина сейчас удерживает край, защищает свободу всей Европы и платит при этом высшую цену — отдает жизни своих воинов».

По его убеждению, замороженные активы — это один из тех фундаментальных треков, которые могут существенно усилить Украину за счет прямого использования российских средств.

«Поэтому мы как Украина будем это активно обсуждать в европейских столицах и не только европейских столицах. И очень надеемся выйти на четкие конкретные решения. Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность», — подчеркнул Сибига.

УНІАН По материалам:

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