АРМА выполнило всего 54,2% гарантийных платежей в первом полугодии 2026 года Сегодня 16:23 — Казна и Политика

За январь-июнь 2026 года государственный бюджет получил 123,7 млн ​​грн поступлений по 42 договорам управления арестованными активами — это лишь 54,2% суммы, которую должны были уплатить управляющие.

Речь идет о соглашениях, заключенных с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в исследовании Аналитического центра «Институт законодательных идей» (ИЗИ).

«Сумма гарантийных платежей по договорам должна составлять 228,3 млн грн. В то же время по договорам, не выполнившим гарантийный ориентир, бюджет недополучил потенциальные поступления на 109,7 млн ​​грн. Из этой суммы 75,4 млн грн приходится на семь активов, которые денег не принесли вовсе», — рассказали аналитики ИЗИ.

По их оценкам, самым большим источником доходов остаются активы группы «Глуско», которыми управляет ПАО «Укрнафта». За полгода они обеспечили 76,4 млн. грн. — 61,8% всех поступлений. Это на 4,4 млн грн больше установленного гарантийного ориентира.

«Еще два значительных источника доходов — „Октябрьский дворец“ в Киеве и активы в Лебедине. Вместе с „Глуско“ они сформировали почти 80% всех фактических поступлений в бюджет. Таким образом, лишь небольшое количество активов генерирует высокий финансовый результат», — подчеркнули эксперты.

Наибольшие бюджетные потери связаны с железнодорожными вагонами и судами. 1697 железнодорожных вагонов не принесли никаких денег государству при потенциале 37,4 млн грн. Еще девять судов также не обеспечили поступлений, хотя их гарантийный ориентир составил 27,9 млн. грн. Судно EMMAKRIS III должно было обеспечить еще 6,5 млн грн.

«Значительный разрыв был зафиксирован и с активами ООО „Терминал Карпаты“. В частности, недвижимость в поселке Батёво принесла всего 1,4 млн грн по гарантийным платежам 14,8 млн грн. Еще четыре договора начали приносить деньги только в июне после задержек с передачей в управление имущества», — говорится в исследовании.

Также в ИЗИ оценили качество управления активами. АРМА предоставило информацию о проверках 41 договора за январь-апрель, но окончательные результаты были известны лишь по 36 из них. В 25 договорах выявили не менее одного недостатка. Только по 11 договорам проверки не выявили нарушений.

«Самые распространенные нарушения — расхождения в отчетности (15 договоров), проблемы со страхованием активов (11 договоров), нарушение сроков уплаты гарантийных платежей (7 договоров) и систематическое невыполнение существенных условий договора (7 договоров). В 16 случаях АРМА обязало управляющих устранить нарушения, однако информация о выполнении этих требований, наложенных санкциях или взыскании задолженности отсутствует», — отметили аналитики.

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