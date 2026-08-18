88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку Сегодня 12:32 — Казна и Политика

88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет официально трудоустроенным гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Об этом напоминает ГНС.

В частности, в него можно включить расходы на образование, проценты по ипотечному кредиту, отдельные медицинские услуги, страхование и благотворительность.

Около 88 тысяч граждан по состоянию на 1 августа 2026 года задекларировали право на налоговую скидку. К возврату из бюджета они заявили 582,5 млн грн налога на доходы физических лиц.

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Для получения скидки

Необходимо подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах и подтверждающие документы. Сделать это можно до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Ранее мы писали , кто имеет право на налоговую скидку и как ее получить.

Налоговую скидку, согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, могут получить физические лица — граждане Украины, которые:

получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;

в отчетном году фактически были понесены определенные расходы, которые определены Налоговым кодексом Украины.

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К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:

Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.

Напомним, с 17 июля 2026 года вступили в силу новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также был обновлен порядок их заполнения и подачи.

Новые формы применяются с 1 августа 2026 года для подачи отчетности:

налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) за июль 2026 года;

физическими лицами-предпринимателями и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, — при подаче нового квартального Налогового расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

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