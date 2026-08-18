88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку

К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:
Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.
Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.
Напомним, с 17 июля 2026 года вступили в силу новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также был обновлен порядок их заполнения и подачи.
Новые формы применяются с 1 августа 2026 года для подачи отчетности:
налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) за июль 2026 года;
физическими лицами-предпринимателями и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, — при подаче нового квартального Налогового расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.