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88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку

Казна и Политика
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88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку
88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку
Налоговая скидка позволяет официально трудоустроенным гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.
Об этом напоминает ГНС.
В частности, в него можно включить расходы на образование, проценты по ипотечному кредиту, отдельные медицинские услуги, страхование и благотворительность.
Около 88 тысяч граждан по состоянию на 1 августа 2026 года задекларировали право на налоговую скидку. К возврату из бюджета они заявили 582,5 млн грн налога на доходы физических лиц.
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Для получения скидки

Необходимо подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах и подтверждающие документы. Сделать это можно до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Ранее мы писали, кто имеет право на налоговую скидку и как ее получить.
Налоговую скидку, согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, могут получить физические лица — граждане Украины, которые:
  • получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;
  • в отчетном году фактически были понесены определенные расходы, которые определены Налоговым кодексом Украины.
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К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:
Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.
Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.
Напомним, с 17 июля 2026 года вступили в силу новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также был обновлен порядок их заполнения и подачи.
Новые формы применяются с 1 августа 2026 года для подачи отчетности:
  • налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) за июль 2026 года;
  • физическими лицами-предпринимателями и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, — при подаче нового квартального Налогового расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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