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Таможня будет использовать планшеты с централизованным управлением

Казна и Политика
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Гостаможслужба успешно реализовала пилотный проект по использованию планшетов при осуществлении таможенных формальностей, этот опыт могут распространить на другие пункты пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В пункте пропуска «Грушев — Будомеж» на украинско-польской границе Гостаможслужба успешно реализовала пилотный проект по использованию планшетов при осуществлении таможенных формальностей.
По его результатам применение этих устройств введено на постоянной основе.
В Госслужбе объясняют, что стремятся сделать таможенные процедуры более быстрыми, удобными и более прозрачными, в то же время минимизируя влияние человеческого фактора. Использование планшетов станет одним из практических шагов, позволяющих объединить все эти аспекты в один.
«Инспектор работает непосредственно в зоне таможенного контроля: фотографирует транспортное средство и результаты осмотра — и сделанные фото сразу вносятся в таможенную информационную систему через защищенные каналы связи, без промежуточных шагов», — говорится в сообщении.
Устройство работает в защищенном режиме, а все действия с ним фиксируются. Оформление ускоряется именно за счет того, что инспектору не нужно возвращаться в стационарное рабочее место и повторно вносить данные, а прямая загрузка фото в систему минимизирует риски замены фотоматериалов.
В настоящее время служба прорабатывает возможность распространения этого опыта на другие пункты пропуска на границе с Польшей, в частности, «Шегини-Медыка» и «Смольница-Кросценко». В общей сложности определена потребность в оснащении планшетами 42 автомобильных пунктов пропуска.
Для безопасного и централизованного управления планшетами также прорабатывается использование специального программного решения. Оно обеспечит контроль настроек устройств, ограничение отдельных функций и их работу исключительно в пределах пунктов пропуска, сообщают в ГМС.
По материалам:
Економічна Правда
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