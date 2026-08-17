Таможня будет использовать планшеты с централизованным управлением Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Гостаможслужба успешно реализовала пилотный проект по использованию планшетов при осуществлении таможенных формальностей, этот опыт могут распространить на другие пункты пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В пункте пропуска «Грушев — Будомеж» на украинско-польской границе Гостаможслужба успешно реализовала пилотный проект по использованию планшетов при осуществлении таможенных формальностей.

По его результатам применение этих устройств введено на постоянной основе.

В Госслужбе объясняют, что стремятся сделать таможенные процедуры более быстрыми, удобными и более прозрачными, в то же время минимизируя влияние человеческого фактора. Использование планшетов станет одним из практических шагов, позволяющих объединить все эти аспекты в один.

«Инспектор работает непосредственно в зоне таможенного контроля: фотографирует транспортное средство и результаты осмотра — и сделанные фото сразу вносятся в таможенную информационную систему через защищенные каналы связи, без промежуточных шагов», — говорится в сообщении.

Устройство работает в защищенном режиме, а все действия с ним фиксируются. Оформление ускоряется именно за счет того, что инспектору не нужно возвращаться в стационарное рабочее место и повторно вносить данные, а прямая загрузка фото в систему минимизирует риски замены фотоматериалов.

В настоящее время служба прорабатывает возможность распространения этого опыта на другие пункты пропуска на границе с Польшей, в частности, «Шегини-Медыка» и «Смольница-Кросценко». В общей сложности определена потребность в оснащении планшетами 42 автомобильных пунктов пропуска.

Для безопасного и централизованного управления планшетами также прорабатывается использование специального программного решения. Оно обеспечит контроль настроек устройств, ограничение отдельных функций и их работу исключительно в пределах пунктов пропуска, сообщают в ГМС.

Економічна Правда По материалам:

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