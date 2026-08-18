Из каких стран больше всего мигрантов работает в Украине (инфографика) Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Из каких стран больше всего мигрантов работает в Украине (инфографика)

В первом полугодии 2026 года наибольшее количество разрешений на применение труда иностранцев в Украине получили граждане Индии, Узбекистана и Турции.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые есть в распоряжении УНИАН.

За 6 месяцев 2026 года гражданам Индии выдали 933 разрешения на работу. Это самый большой показатель среди всех стран.

Кого больше всего

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

На втором месте оказался Узбекистан — 539 разрешений, а на третьем — Турция с 426 разрешениями.

Азербайджан — 401 разрешение;

Бангладэш — 330;

Пакистан — 330;

Китай — 274;

Армения — 198;

Колумбия — 164;

Туркменистан — 143.

Еще несколько лет назад ситуация выглядела иначе. В 2020 году граждане Турции получили больше всего разрешений — 1741. В 2021 году их было уже 2480, и Турция заняла второе место, уступив лишь Индии, которая тогда установила рекорд в 3065 разрешений.

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После начала полномасштабной войны количество разрешений резко сократилось. В 2022 году гражданам Турции выдали 591 разрешение, в 2023 году — 719, а в 2024 году — 947. Таким образом, в 2023 и 2024 годах турецкие граждане лидировали по количеству выданных разрешений на трудоустройство среди иностранцев.

В 2025 году турки снова возглавили рейтинг — 1070 разрешений. Но уже в первом полугодии 2026 года их опередила Индия: 426 против 933 разрешений.

Тендеции

Динамика за последние годы показывает еще одну важную тенденцию. После резкого провала в начале полномасштабной войны количество разрешений снова растет. В первом полугодии 2026 года эти десять стран уже получили 3738 разрешений. Если такая динамика сохранится до конца года, нынешний год может стать рекордным по количеству разрешений на трудоустройство иностранцев за весь период полномасштабной войны.

Напомним, в 2025 году в Украине выдали 9582 разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства, в то же время 3310 разрешений было отменено. Таким образом, по состоянию на конец года в стране насчитывалось 6 272 трудовых мигранта.

В то же время Редакция Finance.ua выяснила , откуда взялась эта волна о нашествии мигрантов и что за ней скрывается. Мы также спросили у юриста, что действительно нужно знать о трудовой миграции в Украине.

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Несмотря на громкие заявления в соцсетях о якобы «массовом заселении» иностранцами, реальная статистика выглядит гораздо спокойнее. По оценкам экономистов, иностранных работников в Украине сейчас примерно вдвое меньше, чем было до начала полномасштабной войны.

На этом фоне тема увлечения рынка труда выглядит скорее как эмоциональный миф, чем реальная тенденция. В то же время кадровый дефицит действительно существует, и он заставляет работодателей искать новые решения. Об этом На этом фоне тема увлечения рынка труда выглядит скорее как эмоциональный миф, чем реальная тенденция. В то же время кадровый дефицит действительно существует, и он заставляет работодателей искать новые решения. Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

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