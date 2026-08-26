Китай пригрозил США ответом за санкции — детали Сегодня 19:22 — Мир

Китай пригрозил США ответом за санкции — детали

Пекин заявил, что ответит на существенное расширение вторичных санкций США против китайских компаний, торгующих с Ираном.

Об этом пишет Financial Times.

«Китай сделает все необходимое для решительной защиты своих прав и интересов», — сказал спикер МИД Китая Линь Цзянь. Он назвал американские ограничения незаконными односторонними санкциями, не имеющими разрешения Совета Безопасности ООН.

Накануне Минфин США запустил новую кампанию экономического давления на Иран и ввел санкции почти против 60 физических лиц, компаний и судов. В список попали участники иранских нефтяных сетей из материкового Китая и Гонконга, однако крупных китайских банков Вашингтон не задел.

Китай покупает около 90% иранской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании преимущественно соблюдают американские ограничения, а основными покупателями остаются частные НПЗ, известные как «чайники». США уже вводили санкции против некоторых из них, после чего Пекин приказал китайским компаниям не выполнять эти ограничения.

Дальнейшее ужесточение санкций может спровоцировать новый конфликт между Вашингтоном и Пекином только за месяц до запланированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Лидеры обсудят продолжение годового перемирия в торговой войне.

Для ответа Китай может воспользоваться собственной системой контрсанкций или ограничить поставки критически важных минералов, от которых зависит высокотехнологичное американское производство.

Старший научный сотрудник Пекинского университета Ван Дун отметил, что пока неясно, действительно ли Вашингтон готов распространить вторичные санкции на Китай. По его словам, в случае такого решения Пекин будет защищать свои интересы, как уже делал во время предыдущего торгового противостояния.

Економічна Правда По материалам:

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