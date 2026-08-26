Финляндия закупит FPV-дроны для учений на 14 млн евро Сегодня 20:20 — Мир

Силы обороны Финляндии заключили контракт на сумму 14 млн евро на закупку FPV-дронов в рамках дальнейшего укрепления военного потенциала страны.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Yle

Финские Силы обороны сообщили, что 24 августа подписали соглашение с финской технологической компанией Insta Group о поставках FPV-дронов для учебных целей. Эти летательные аппараты также способны нести оружие и другие полезные нагрузки.

По данным сил обороны, эта закупка стала частью долгосрочной программы развития потенциала беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем во всем финском войске.

Новые системы позволят расширить обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов на все подразделения бригадного уровня, что станет значительным расширением возможностей страны в сфере ведения войны с использованием дронов.

Все приобретенные системы будут сделаны в Финляндии.

Финская армия начала обучать призывников эксплуатации FPV-дронов в Военной академии осенью 2025 года.

С начала 2026 года обучение было распространено на другие подразделения бригадного уровня по всей стране.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил во время визита в Киев 23 августа, что в ближайшее время Финляндия и Украина подпишут соглашение о дронах

Економічна Правда По материалам:

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