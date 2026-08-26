Финляндия закупит FPV-дроны для учений на 14 млн евро

Силы обороны Финляндии заключили контракт на сумму 14 млн евро на закупку FPV-дронов в рамках дальнейшего укрепления военного потенциала страны.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Yle.
Финские Силы обороны сообщили, что 24 августа подписали соглашение с финской технологической компанией Insta Group о поставках FPV-дронов для учебных целей. Эти летательные аппараты также способны нести оружие и другие полезные нагрузки.
По данным сил обороны, эта закупка стала частью долгосрочной программы развития потенциала беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем во всем финском войске.
Новые системы позволят расширить обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов на все подразделения бригадного уровня, что станет значительным расширением возможностей страны в сфере ведения войны с использованием дронов.
Все приобретенные системы будут сделаны в Финляндии.
Финская армия начала обучать призывников эксплуатации FPV-дронов в Военной академии осенью 2025 года.
С начала 2026 года обучение было распространено на другие подразделения бригадного уровня по всей стране.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил во время визита в Киев 23 августа, что в ближайшее время Финляндия и Украина подпишут соглашение о дронах.