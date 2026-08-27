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российская банковская система теряет деньги клиентов

Мир
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Банки закрывают отделения, россияне забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу, сообщает Служба внешней разведки .
С начала года в россии было закрыто 1370 банковских отделений. Если темп сохранится, к концу года их количество может превысить 2000. В среднем банки закрывают по 196 точек в день — вдвое больше, чем в прошлом.
Больше всего отделений ликвидировал «Сбербанк»: около 540, или почти 40% от общего количества. Банки объясняют сокращение цифровизацией и экономией на расходах, но для клиентов физических мест, где можно обналичить или провести операцию без цифрового канала, становится меньше.
В то же время, сами вкладчики забирают деньги из банков. По данным центробанка рф, с начала года в наличный перевели 2,4 трлн рублей. В июле отток достиг 643 млрд рублей — это максимум за последние месяцы. За первую половину августа из банков забрали еще около 300 миллиардов рублей.
«Для населения это уже не просто привычка держать часть денег наличными. Война, санкции и практика государственного вмешательства в экономику подрывают уверенность в том, что деньги на счете принадлежат клиенту и доступны в любой момент», — отметили в СВР.
В россии растут опасения, что банковские ресурсы могут быть использованы для финансирования войны или государство в случае нового финансового кризиса найдет способ залезть в сбережения граждан. При этом крупный бизнес действует по похожей логике: компании пытаются держать часть капитала за пределами страны, опасаясь конфискаций, новых ограничений и лишений из-за войны.
По материалам:
УНІАН
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