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Каждый десятый новый бизнес в Польше создают украинцы: почему это плохо

Мир
10
Бизнесмен
Бизнесмен
Украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. И вместе с предпринимателями из Украины уезжают капитал, рабочие места и бизнес-компетенции.
В 2023—2024 годах каждый десятый новый бизнес в Польше основывали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Украинский бизнес все активнее работает за границей

Вынужденная релокация предприятий становится одним из факторов оттока капитала и предпринимательской активности из Украины. Значительная часть украинцев, которые из-за полномасштабной войны уехали за границу, не просто трудоустраивается в других странах, а открывает собственные компании, платит налоги и создает добавленную стоимость уже для экономик государств ЕС.
В 2024 году темпы регистрации новых украинских предприятий в Польше стали снижаться. Однако это не обязательно означает, что предприниматели возвращаются в Украину. Одной из причин называют дальнейшую миграцию украинцев из Польши в другие страны Евросоюза, говорит Василевская-Смаглюк.
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Несмотря на замедление, доля украинцев среди новых предпринимателей в Польше остается высокой. Для Украины это создает долгосрочный риск: вместе с людьми за границу перемещаются предпринимательский капитал, рабочие места, налоговые поступления и бизнес-компетенции.
Поэтому одной из важных задач экономической политики становится не только возвращение граждан после войны, но и создание условий для возвращения и реинтеграции украинского бизнеса, который за годы полномасштабного вторжения уже успел закрепиться на рынках ЕС.
Как показал опрос, возвращение украинских беженцев зависит не от завершения войны как таковой, а от восстановления территориальной целостности, безопасности и экономических условий. Без этих факторов даже после наступления мира на дом может вернуться лишь незначительная часть граждан, находящихся за границей.
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Также мы сообщали, что в Минсоцполитики ожидают, что по завершении активных боевых действий в Украину могут вернуться около 2 млн граждан. В связи с этим общины должны быть готовы принять новых жителей и обеспечить доступ к социальным услугам и инфраструктуре.
Finance.ua также писал со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:
  • оптимистический сценарий — вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета рф и беларуси);
  • средний сценарий — вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;
  • пессимистический сценарий — вернутся всего 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.
По материалам:
Finance.ua
Украинцы в ПольшеБизнес
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