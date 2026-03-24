Всего 10−15% украинцев вернутся домой после войны — эксперт Сегодня 15:44

Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После войны домой вернется только 10−15% украинцев.

Об этом сказал глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу « Дума.Й ».

«Окончание войны не означает, что сразу украинцы начнут собирать вещи и возвращаться в Украину. Скорее всего, это займет несколько месяцев. Возможно, полгода или даже год. Львиная доля людей, готовых возвращаться на родину, будет взвешивать то, что они имеют за границей, и то, что они будут потенциально иметь в Украине», — сказал эксперт.

По его словам, в Украину вернется около 10−15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. Он также отметил, что в настоящее время статус временной защиты заграницей имеют около 4,2 миллиона украинцев.

«В общей сложности в Европе около 6,5 миллиона украинцев. И вот из этих как раз людей мы можем рассчитывать на возвращение в ближайшие два года после окончания войны от 200 тысяч до 1 миллиона. Это те люди, которые могут в действительности вернуться обратно в Украину», — добавил Воскобойник.

