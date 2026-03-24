0 800 307 555
ру
Всего 10−15% украинцев вернутся домой после войны — эксперт

42
Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После войны домой вернется только 10−15% украинцев.
Об этом сказал глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу «Дума.Й».
«Окончание войны не означает, что сразу украинцы начнут собирать вещи и возвращаться в Украину. Скорее всего, это займет несколько месяцев. Возможно, полгода или даже год. Львиная доля людей, готовых возвращаться на родину, будет взвешивать то, что они имеют за границей, и то, что они будут потенциально иметь в Украине», — сказал эксперт.
По его словам, в Украину вернется около 10−15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. Он также отметил, что в настоящее время статус временной защиты заграницей имеют около 4,2 миллиона украинцев.
«В общей сложности в Европе около 6,5 миллиона украинцев. И вот из этих как раз людей мы можем рассчитывать на возвращение в ближайшие два года после окончания войны от 200 тысяч до 1 миллиона. Это те люди, которые могут в действительности вернуться обратно в Украину», — добавил Воскобойник.
По материалам:
УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems