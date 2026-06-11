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Кому из украинцев в Польше нужно актуализировать данные PESEL UKR (сроки)

Мир
23
Флаг Польши
Флаг Польши
В связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR.
Об этом пишет inpoland.

Кого это касается

Требование подтвердить лицо до 31 августа 2026 года касается не всех граждан Украины со статусом UKR.
Обновить (актуализировать) данные должны те граждане Украины, которые:
  • получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;
  • имеют паспортный документ, срок действия которого истек;
  • получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.
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Если во время оформления PESEL UKR был предъявлен действующий загранпаспорт, остающийся действительным, актуализировать данные не требуется.
По информации Министерства цифровизации Республики Польша, новые требования, в основном, касаются детей и подростков.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
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