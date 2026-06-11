Кому из украинцев в Польше нужно актуализировать данные PESEL UKR (сроки) Сегодня 13:28 — Мир

Флаг Польши

В связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR.

Об этом пишет inpoland

Кого это касается

Требование подтвердить лицо до 31 августа 2026 года касается не всех граждан Украины со статусом UKR.

Обновить (актуализировать) данные должны те граждане Украины, которые:

получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;

имеют паспортный документ, срок действия которого истек;

получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.

Если во время оформления PESEL UKR был предъявлен действующий загранпаспорт, остающийся действительным, актуализировать данные не требуется.

По информации Министерства цифровизации Республики Польша, новые требования, в основном, касаются детей и подростков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.