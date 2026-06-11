Кому из украинцев в Польше нужно актуализировать данные PESEL UKR (сроки)
Кого это касается
- получили номер PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта Украины;
- имеют паспортный документ, срок действия которого истек;
- получали PESEL UKR на основании документа, срок действия которого был продлен в установленном порядке.
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