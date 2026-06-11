Темпы кредитования бизнеса и населения сохраняются на высоком уровне — НБУ Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Темпы кредитования бизнеса и населения сохраняются на высоком уровне — НБУ

Кредитование бизнеса и населения сохраняется на высоком уровне.

Об этом свидетельствует обновленная оперативная статистика об основных показателях деятельности банков Украины, пишет НБУ

Чистые гривневые кредиты бизнесу (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в мае 2026 года увеличились на 30% г/г, населению — на 36% р/г.

Напомним, что для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике.

Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.

Так, объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках в мае вырос на 19% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) — на 17% г/г. Замечаем, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.

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