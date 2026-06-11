Чистые гривневые кредиты бизнесу (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в мае 2026 года увеличились на 30% г/г, населению — на 36% р/г.
Напомним, что для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике.
Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.
Так, объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках в мае вырос на 19% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) — на 17% г/г. Замечаем, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.