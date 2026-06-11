Базовое социальное пособие: кто может получить Сегодня 14:00 — Личные финансы

Базовое социальное пособие: кто может получить

В Украине действуют четкие правила начисления базового социального пособия (БСП) для граждан трудоспособного возраста, которые пока не имеют официального места работы.

Кому именно их безработных назначат выплаты, на какой срок рассчитана программа и при каких условиях финансирование можно продлить еще на полгода, пишет ТСН.ua.

Как платят безработным

Лица трудоспособного возраста имеют законное право на получение базового социального пособия, однако для этого действует обязательное и безальтернативное юридическое условие.

Человек должен официально состоять на учете в Государственном центре занятости и иметь официально подтвержденный статус безработного.

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Если гражданин трудоспособного возраста фактически нигде не работает, но в то же время игнорирует визиты в учреждение и не состоит на учете как безработный, БСП такой семье не назначат ни при каких обстоятельствах.

Государство позиционирует эту помощь как временную поддержку для тех, кто стремится трудоустроиться, а не как постоянное содержание тех, кто ведет скрытый образ жизни или работает в теневом секторе экономики.

Сроки выплат

Для официально зарегистрированных безработных базовое социальное пособие первично назначается сроком строго на 6 месяцев. Это время предоставляется человеку для активной коммуникации с советниками и посещения собеседований.

Если в течение первого полугодия найти подходящее место работы по объективным причинам так и не удалось, законодательство разрешает продлить выплату БСД еще на один дополнительный срок продолжительностью 6 месяцев. Однако для этого безработный должен доказать свое действенное участие в процессе возвращения на рынок труда.

Продление выплат

Продление выплат на второе полугодие становится возможным исключительно при условии выполнения одного из следующих требований Центра занятости:

безработный активно участвует в общественно полезных работах.

гражданин официально проходит профессиональное переобучение, курсы повышения квалификации или приобретает новую востребованную специальность по направлению учреждения;

Человек добросовестно и в полном объеме выполняет свой утвержденный индивидуальный план трудоустройства, не пропуская плановых встреч и предлагаемых вакансий.

8 тысяч гривен за полный месяц. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости Украины. Ранее Finance.ua писал , что у украинцев, не имеющих работы, есть возможность приобщиться к общественным работам, где оплата составляет по меньшей мереОб этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.

Общественные работы — это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальная квалификация или образование.

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