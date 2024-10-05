Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать — Finance.ua

Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать Сегодня 20:11 — Личные финансы

Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать, Фото: freepik

Безработным украинцам предоставляется возможность включиться в общественные работы, где оплата составляет не менее 8 тысяч гривен за полный месяц.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.

Особенности работы

Общественные работы — это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальной квалификации или образования.

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Также служба занятости отмечает, что часто общественные работы имеют гибкий график.

При этом общественные работы можно рассматривать как способ временно заработка и реальный шанс найти постоянное место работы.

Продолжительность общественных работ может составлять до 180 календарных дней в течение года.

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Оплата — не ниже минимальной заработной платы (сейчас это 8 тысяч гривен) за полностью отработанный месяц.

Направления общественных работ:

уход за лицами с инвалидностью и пожилыми людьми, социальное обслуживание и адаптация незащищенных слоев населения;

работы экологической направленности: работы по благоустройству населенных пунктов, ликвидация последствий стихийных явлений и т. п. ;

; сопровождение и социальное обслуживание лиц с недостатками зрения;

работы социальной направленности: оказание помощи лицам с инвалидностью и их сопровождение, оказание помощи семьям участников АТО.

Напомним, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на 2,4% до 21,5 тыс. грн.

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