Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать — Finance.ua
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Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать

Личные финансы
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Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать
Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать, Фото: freepik
Безработным украинцам предоставляется возможность включиться в общественные работы, где оплата составляет не менее 8 тысяч гривен за полный месяц.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.

Особенности работы

Общественные работы — это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальной квалификации или образования.
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Также служба занятости отмечает, что часто общественные работы имеют гибкий график.
При этом общественные работы можно рассматривать как способ временно заработка и реальный шанс найти постоянное место работы.

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Продолжительность общественных работ может составлять до 180 календарных дней в течение года.
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Оплата — не ниже минимальной заработной платы (сейчас это 8 тысяч гривен) за полностью отработанный месяц.
Направления общественных работ:
  • уход за лицами с инвалидностью и пожилыми людьми, социальное обслуживание и адаптация незащищенных слоев населения;
  • работы экологической направленности: работы по благоустройству населенных пунктов, ликвидация последствий стихийных явлений и т. п.;
  • сопровождение и социальное обслуживание лиц с недостатками зрения;
  • работы социальной направленности: оказание помощи лицам с инвалидностью и их сопровождение, оказание помощи семьям участников АТО.
Напомним, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на 2,4% до 21,5 тыс. грн.
По материалам:
РБК-Україна
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