Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать — Finance.ua

Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам: сколько можно заработать
Безработным украинцам предоставляется возможность включиться в общественные работы, где оплата составляет не менее 8 тысяч гривен за полный месяц.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.
Особенности работы
Общественные работы — это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальной квалификации или образования.
Также служба занятости отмечает, что часто общественные работы имеют гибкий график.
При этом общественные работы можно рассматривать как способ временно заработка и реальный шанс найти постоянное место работы.
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Продолжительность общественных работ может составлять до 180 календарных дней в течение года.
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Оплата — не ниже минимальной заработной платы (сейчас это 8 тысяч гривен) за полностью отработанный месяц.
Направления общественных работ:
- уход за лицами с инвалидностью и пожилыми людьми, социальное обслуживание и адаптация незащищенных слоев населения;
- работы экологической направленности: работы по благоустройству населенных пунктов, ликвидация последствий стихийных явлений
и т. п.;
- сопровождение и социальное обслуживание лиц с недостатками зрения;
- работы социальной направленности: оказание помощи лицам с инвалидностью и их сопровождение, оказание помощи семьям участников АТО.
Напомним, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на 2,4% до 21,5 тыс. грн.
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