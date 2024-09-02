Должен снизить уровень безработицы: правительство утвердило план развития малого и среднего бизнеса — Finance.ua

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Должен снизить уровень безработицы: правительство утвердило план развития малого и среднего бизнеса

Казна и Политика
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Должен снизить уровень безработицы: правительство утвердило план развития малого и среднего бизнеса
Должен снизить уровень безработицы: правительство утвердило план развития малого и среднего бизнеса
Правительство одобрило Стратегию восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до 2027 года, а также утвердило операционный план мер по ее реализации на 2024−2027 годы. Это решение было принято во время заседания, которое состоялось 30 августа 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Главная задача Стратегии — создать условия для развития МСП и дать партнерам ориентиры, куда лучше всего инвестировать как сейчас, так и во время послевоенного восстановления», — отметила первый вице-премьер-министр, министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Направления стратегии

Стратегия определяет ключевые направления государственной политики в сфере МСП, включая восстановление разрушенных предприятий по принципу build back better.
Особое внимание уделяется зеленому переходу, цифровой трансформации, инновационному развитию и инклюзивности бизнеса, привлекая женщин, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и ветеранов.
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Документ учитывает рекомендации ОЭСР, соответствует содержанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также согласуется с Планом для Ukraine Facility. Стратегия детализирует направления развития украинской экономики, определенные в Плане, в части создания сложных цепочек добавленной стоимости и развития перерабатывающей промышленности. Кроме того, она предусматривает развитие МСП согласно Национальному плану по энергетике и климату на период до 2030 года.

Стратегия содержит четыре основные цели:

  1. Возобновление и облегчение процесса ведения бизнеса. Предусматривает доступ к капиталу, дерегуляцию и внедрение новых инструментов поддержки. Прежде всего этому будут способствовать программы государственной политики «Сделано в Украине»: гранты для перерабатывающих предприятий, «Доступные кредиты 5−7-9», возможности страхования от военных рисков. К существующим программам прилагаются новые, например, более широкое привлечение МСП к публичным закупкам. Дерегуляция и новые каналы коммуникации, такие как платформа «Пульс», позволят улучшить качество государственных услуг.
  2. Инновационное развитие, цифровая трансформация и «зеленый переход». В Стратегии заложен подход разумной специализации, создание отраслевых кластеров и научных парков, способствующих привлечению инвестиций и развитию регионов. Усилит эти процессы и цифровизация бизнес-процессов, технологии искусственного интеллекта, инструмент электронного выставления счетов, мгновенные платежи Национального банка при обеспечении кибербезопасности. Чтобы способствовать зеленому переходу МСП, появится онлайн-инструмент для самооценки углеродного следа предприятий, профессиональные энергоаудиты.
  3. Развитие человеческого капитала и предпринимательства. Включает в себя дуальное образование и программы для женщин, ветеранов и людей с инвалидностью. Расширение сети региональных офисов «Сделано в Украине» для поддержки микро- и малых предприятий.
  4. Повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта. Стратегия подразумевает сотрудничество с международными сетями, такими как Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs, развитие бренда «Сделано в Украине», обеспечение поддержки в поиске партнеров, ведении переговоров и запуске общих цепочек, расширение деятельности ПАО «Экспортно-кредитное агентство».

Зачем это необходимо

По оценкам Министерства экономики, реализация Стратегии приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса как минимум на 14 пунктов — до 75+/100, росту наукоемкости валового внутреннего продукта до +0,7%, увеличению количества экспортеров до более 35 тысяч. Ожидается также снижение уровня безработицы с 18,3% до 11%.
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«Наша задача — предоставить украинским МСП необходимую поддержку успешной деятельности как в Украине, так и за ее пределами. Именно поэтому мы вместе с партнерами создали стратегию, которая ставит в центре внимания украинского предпринимателя, предоставляя ему возможности для развития, инноваций и роста. Новые инициативы, такие как привлечение МСП к публичным закупкам, сотрудничество с международными сетями, поддержка инноваций и цифровая трансформация, позволят украинским малым и средним предприятиям не только соответствовать современным тенденциям, но и быть на шаг впереди, повышая собственную конкурентоспособность на внешних рынках», — отметил директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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