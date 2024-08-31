ЕС предлагает гранты на €5000 микробизнесу, пострадавшему от войны — Finance.ua

ЕС предлагает гранты на €5000 микробизнесу, пострадавшему от войны Сегодня 18:26 — Личные финансы

ЕС предлагает гранты на €5000 микробизнесу, пострадавшему от войны

Украинские микропредприниматели с деоккупированных или пострадавших от войны территорий могут подать заявки на получение грантов на 5000 евро от ЕС и правительства Германии по программе EU4Business.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Чтобы принять участие в конкурсе, предпринимателю нужно:

заполнить заявку на сайте программы;

указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и во время войны;

определить четкие направления использования средств, которые не могут меняться при дальнейшем финансировании.

Заявки будут приниматься со 2 по 30 сентября включительно.

Победители программы будут определяться по рейтингу на основе основных критериев:

уровень ущерба от войны;

потенциал для восстановления;

качество мероприятий по возобновлению деятельности предприятия и т. д.

Грантовые средства получат 100 микропредприятий из наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Одесской.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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