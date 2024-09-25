Иммиграция стала главной проблемой Испании, обогнав безработицу — Finance.ua
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Иммиграция стала главной проблемой Испании, обогнав безработицу

Мир
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Иммиграция стала главной проблемой Испании, обогнав безработицу
Иммиграция стала главной проблемой Испании, обогнав безработицу
Согласно опросу Центра социологических исследований (CIS) за сентябрь, иммиграция стала главной проблемой страны для испанцев, обогнав безработицу.
Об этом пишут СМИ Испании.
За последние три месяца иммиграция поднялась с девятого места в списке беспокоящих испанцев проблем на первое.
Доля тех, кто указывает ее как первую, вторую или третью по важности проблему, выросла с 11,2% в июньском барометре до 30,4% в сентябрьском.

Какие проблемы указывают

Однако опрос, проведенный на основе 4027 интервью со 2 по 6 сентября, показывает, что иммиграция опускается на пятое место, когда испанцев спрашивают о проблеме, которая «лично» затрагивает их больше всего.
В этом случае респонденты указывают проблемы в порядке: экономика, здравоохранение, занятость, жилье.
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В этом году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году за чек средних расходов 1432 евро.
Количество прибывших в Испанию международных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев. Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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