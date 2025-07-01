кремль окончательно засекретил данные о российской экономике — Finance.ua

кремль окончательно засекретил данные о российской экономике Сегодня 07:24 — Мир

владимир путин расширил перечень информации, подпадающей под закон о государственной тайне в россии, еще больше усиливая свой контроль над обществом на фоне продолжения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно указу, к государственной тайне теперь могут относиться данные о внешней политике россии, международной торговле и экономической политике, научных разработках, а также подготовке к возможной военной мобилизации.

Лица, которые без разрешения получат такую ​​информацию, могут быть приговорены к восьми годам заключения.

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«Это уничтожение экспертной оценки российской экономики, которая базируется на фактах и ​​статистике, и приведет к новой волне репрессий», — отметил Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских силовых структур.

По его словам, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, является реакцией на атаки украинских дронов — речь идет не столько о новом призыве, сколько о сокрытии деталей, таких как расположение бункеров и планов эвакуации правительства.

С начала полномасштабного вторжения россия уже прекратила публикацию многих статистических данных, в том числе ключевую информацию о бюджете и объемах добычи нефти. Данные о потерях среди российских военных также засекречены.

НВ По материалам:

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