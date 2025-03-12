Несмотря на заявления кремля, дефицит бюджета рф свидетельствует о кризисе — Finance.ua
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Несмотря на заявления кремля, дефицит бюджета рф свидетельствует о кризисе

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Власти рф потратили более 8 триллионов рублей за два месяца. Дефицит бюджета достиг 1,3% ВВП, что вдвое больше запланированного на год.
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Несмотря на заявления россии о способности продолжать воевать, в российской экономике наблюдаются масштабные проблемы.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Как сообщает ЦПИ, финансовая ситуация в россии ухудшается. Всего за два месяца режим потратил более 8 триллионов рублей ($90 млрд). Доходы при этом не перекрывают расходы — за месяц дефицит бюджета достиг 1,3% ВВП, что вдвое больше запланированного на весь год.
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Основной причиной такого дисбаланса стало авансирование военных заказов, что указывает на стремительный рост расходов на войну. Власти россии, в свою очередь, уверяют, что ситуация стабилизируется, однако аналитики крупных российских корпораций прогнозируют значительно более высокий дефицит, чем заявлено официально.
Несмотря на голословные заявления российского режима о способности воевать бесконечно долго, дефицит федерального бюджета свидетельствует о масштабных проблемах в российской экономике, говорится в сообщении.
По материалам:
УНН
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