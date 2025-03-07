Глава Американской торговой палаты встретился с бизнесом рф: какие санкции хотят отменить — Finance.ua

Глава Американской торговой палаты встретился с бизнесом рф: какие санкции хотят отменить Сегодня 16:17 — Мир

Глава Американской торговой палаты встретился с бизнесом рф: какие санкции хотят отменить

российский бизнес встречался с главой Американской торговой палаты в россии Робертом Эйджи и обсуждал отмену санкций в определенных секторах экономики.

Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам главы российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, встреча состоялась несколько недель назад, и одной из главных тем стало создание так называемой «белой книги». В ней иностранный бизнес очерчивает сферы, где снятие санкций приоритетно.

Он уточнил, что среди этих сфер — гражданская авиация, поставка запчастей, комплектующих, а также техническое обслуживание самолетов.

«Такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений», — добавил глава РСПП.

Ранее Роберт Эйджи подтвердил, что Американская торговая палата в россии готовит предложения по снятию санкций, в частности, для авиационного сектора — в части поставок запчастей и техподдержки самолетов.

Читайте также Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против россии — Reuters

Сроки готовности «белой книги», по словам Шохина, могут совпасть с возможной встречей президентов США и россии.

«Трамп заявил, что в течение полутора месяцев с путиным встретится. Поэтому в марте хорошо было бы подготовить ее, чтобы не промахнуться», — отметил он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.