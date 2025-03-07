США готовы ввести «агрессивные санкции» против россии для прекращения войны в Украине — министр финансов Бессент — Finance.ua
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США готовы ввести «агрессивные санкции» против россии для прекращения войны в Украине — министр финансов Бессент

Мир
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США готовы ввести «агрессивные санкции» против россии для прекращения войны в Украине — министр финансов Бессент
США готовы ввести «агрессивные санкции» против россии для прекращения войны в Украине — министр финансов Бессент
Вашингтон решительно применит санкции против российской энергетики, если это приведет к прекращению огня в Украине.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка 6 марта, пишет Bloomberg.
По словам Бессента, санкции против россии будут «явными и агрессивными» для максимального эффекта по указанию президента Дональда Трампа. Администрация оказывает давление на Киев, чтобы начать переговоры, и новые ограничения могут усилить позиции США на переговорах.
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Он подверг критике администрацию Джо Байдена за отказ от жестких энергетических санкций из-за опасений роста цен на газ, спросив, какой смысл в трехлетней поддержке Украины без таких мер.
Напомним, Дональд Трамп сделал скорейшее завершение войны в Украине ключевым предвыборным обещанием, хотя конкретных деталей, как именно он этого достигнет, не озвучил. 27 ноября 2024 года он назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по Украине. Келлог, который ранее разработал для Трампа план прекращения конфликта, 8 января заявил, что намерен найти решение в течение первых 100 дней президентства Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности от США и Европы, чтобы предотвратить новую агрессию россии. Зеленский предостерег, что простое замораживание конфликта лишь ослабит позиции Украины в долгосрочной перспективе, что выгодно исключительно кремлю.
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22 января Трамп выступил с жестким заявлением, пригрозив россии экономическим давлением — высокими налогами, санкциями и пошлинами на всю ее продукцию, импортируемую в США, — если Путин не согласится на мирные условия.
20 февраля Бессент заявил, что Вашингтон готов пересмотреть санкционный режим против россии. По его словам, санкции могут быть усилены или ослаблены в зависимости от того, продемонстрирует ли москва готовность к конструктивному диалогу о прекращении войны.
По материалам:
Forbes.ua
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