Трамп ввел 35% пошлины для Канады и рассматривает новые пошлины для других стран — Finance.ua

Трамп ввел 35% пошлины для Канады и рассматривает новые пошлины для других стран Сегодня 13:32 — Мир

Трамп ввел 35% пошлины для Канады и рассматривает новые пошлины для других стран

Президент США Дональд Трамп заявил о новом повышении тарифов на импорт из Канады с 25% до 35% Новые пошлины вступят в силу 1 августа.

Как пишет Reuters, об этом он сообщил в письме премьер-министру Канады Марку Карни, которое обнародовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что тарифы могут быть повышены еще больше в том случае, если Канада ответит зеркальными мерами.

В своем сообщении в X Карне заверил, что правительство Канады продолжит защищать национальных производителей и работников в переговорах с США. Повышение тарифов стало ударом для канадской стороны, пытавшейся заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном.

Как отмечают в администрации Трампа, исключение для товаров, охватываемых действующим соглашением USMCA между США, Канадой и Мексикой, пока сохраняется. Пошлины на энергоносители и удобрения без изменений, хотя окончательное решение еще не приняли.

В своем письме Трамп указал на несколько причин, в частности торговые барьеры Канады, которые, по его словам, вредят американским фермерам, в том числе производителям молока, а также поток фентанила. «Если Канада поможет остановить поток фентанила, мы, возможно, пересмотрим это решение», — говорится в письме Трампа.

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По словам Трампа, тарифы в размере 15% или 20% могут быть введены и против других торговых партнеров. В интервью NBC News он сказал: «Не все получат письма. Мы просто устанавливаем наши тарифы. Остальные страны тоже будут платить».

В четверг Трамп также ввел новые тарифы против Японии, Южной Кореи и пошлины в 50% на медь. Рынки отреагировали сдержанно, индексы США и Европы снизились во время торгов в Азии, инвесторы ожидают дальнейших заявлений по поводу возможных тарифов против Евросоюза.

Канада является вторым по объему торговым партнером США после Мексики и крупнейшим импортером американских товаров. В 2024 году Канада закупила продукции из США на $349,4 млрд. и экспортировала на $412,7 млрд., по данным Бюро переписи США.

Укрінформ По материалам:

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