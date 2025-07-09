Трамп объявил о повышении 50% пошлины на медь и 200% на лекарства — Finance.ua
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Трамп объявил о повышении 50% пошлины на медь и 200% на лекарства

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Трамп объявил о повышении 50% пошлины на медь и 200% на лекарства
Трамп объявил о повышении 50% пошлины на медь и 200% на лекарства
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 50% пошлины на импорт меди, а также планах ввести новые тарифы на полупроводники и фармацевтическую продукцию.
Об этом сообщает Reuters.
Накануне США направили письма с уведомлением о новых пошлинах 14 торговым партнерам, в том числе таким странам, как Южная Корея и Япония. Трамп подтвердил свое намерение ввести 10% пошлины на импорт из стран БРИКС, включая Бразилию и Индию.

Как реагируют рынки

После заявления Трампа цены на медь в США выросли более чем на 10%.
В то же время акции фармацевтических компаний в США снизились из-за заявления Трампа о возможном введении 200% пошлины на импорт лекарств. Эти пошлины могут быть отсрочены примерно на год.
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Заявления Трампа, сделанные на заседании кабинета министров в Белом доме, могут вызвать нестабильность в мировой экономике, пострадавшей от тарифов, которые Трамп ввел или угрожал ввести на импорт.

Торговые переговоры

Трамп сообщил о положительном ходе торговых переговоров с Евросоюзом и Китаем, однако добавил, что в ближайшие дни планирует отправить ЕС официальное уведомление о новых пошлинах.
Представители стран-партнеров отмечают, что сложно вести переговоры с США из-за непредсказуемости объявления новых пошлин, что затрудняет принятие решений на национальном уровне.
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ЕС надеется достичь соглашения до 1 августа, в частности, по экспорту авиационной техники, медицинского оборудования и алкоголя. Также рассматривается возможность защиты европейских автопроизводителей, имеющих производство в США.
В то же время министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС готов к соответствующим мерам в случае отсутствия справедливого соглашения.

Доходы США от пошлин

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что поступления от пошлин составляли уже около 100 млрд долларов и к концу года могут достигнуть 300 млрд. Обычно США получают около 80 млрд долларов пошлин ежегодно.
Президент США также объявил размер новых пошлин для отдельных стран:
  • 25% - на импорт из Туниса, Малайзии, Казахстана;
  • 30% - из ЮАР и Боснии и Герцеговины;
  • 32% - из Индонезии;
  • 35% - из Сербии и Бангладеш;
  • 36% - из Камбоджи и Таиланда;
  • 40% - из Лаоса и Мьянмы.
По материалам:
Finance.ua
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