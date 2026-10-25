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BMW планирует сократить до 8000 работников

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BMW
BMW
Немецкий автопроизводитель BMW намерен сократить до 8000 рабочих мест по всему миру в рамках программы добровольного увольнения.
Об этом сообщает Bild.

Какие выплаты получат работники

Больше всего сокращений ожидается в Германии: для этого компания подготовила масштабный бюджет, рассчитанный на миллиарды евро.
Сотрудникам предложили выплаты в размере около 50 тыс. евро за каждый год работы на предприятии, так что за 12 лет стажа сумма может достигать 600 тыс. евро. Окончательные выплаты зависят от доходов, возраста и стажа.
Заявления на увольнение подали около 50 тыс. из 84 тыс. работников компании. Поток желающих оказался настолько велик, что внутренний сайт BMW временно перестал работать из-за перегрузки.
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Сокращения прежде всего коснутся административного сектора и отдела исследований и разработок. В частности, уволиться полным составом решила команда из подразделения автономного управления.
Потребность в разработчиках уменьшается из-за внедрения искусственного интеллекта и завершения работы над новой линейкой моделей.
В 2026 году расходы компании на программу составят около 1 млрд евро. Однако, начиная с 2028 года, менеджмент планирует экономить по 1 млрд евро ежегодно.
По материалам:
Mind
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