BMW планирует сократить до 8000 работников

Больше всего сокращений ожидается в Германии: для этого компания подготовила масштабный бюджет, рассчитанный на миллиарды евро.
Сотрудникам предложили выплаты в размере около 50 тыс. евро за каждый год работы на предприятии, так что за 12 лет стажа сумма может достигать 600 тыс. евро. Окончательные выплаты зависят от доходов, возраста и стажа.
Заявления на увольнение подали около 50 тыс. из 84 тыс. работников компании. Поток желающих оказался настолько велик, что внутренний сайт BMW временно перестал работать из-за перегрузки.