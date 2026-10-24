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Сколько стоят гаражи и паркоместа в разных городах Украины

Недвижимость
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В Киеве самые высокие цены на гаражи и паркоместа
В Киеве самые высокие цены на гаражи и паркоместа, Фото: magnific
Средняя стоимость гаражей и паркомест на вторичном рынке существенно отличается в зависимости от города. Самые высокие цены среди семи приведенных городов зафиксировали в Киеве — 34 тысячи долларов.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Как стоимость паркоместа в Киеве отличается от цены квартиры

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 68 тысяч долларов, в то время как гаража или паркоместа — 34 тысячи долларов.
То есть место для автомобиля в столице в среднем стоит половина цены однокомнатного жилья.
Двухкомнатная квартира в Киеве в среднем стоит 100 тысяч долларов. Это почти втрое больше средней стоимости гаража или паркоместа.
В то же время по цене одной двухкомнатной квартиры можно приобрести примерно три гаража или паркоместа по средней цене.
В других городах средняя стоимость гаражей и паркомест следующая:
  • Житомир — 30 тысяч долларов;
  • Луцк — 25 тысяч долларов;
  • Ивано-Франковск — 20 тысяч долларов;
  • Львов — 17 тысяч долларов;
  • Чернигов — 5,9 тысячи долларов;
  • Кропивницкий — 4,8 тысяч долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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