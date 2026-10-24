Сколько стоят гаражи и паркоместа в разных городах Украины

В Киеве самые высокие цены на гаражи и паркоместа, Фото: magnific

Средняя стоимость гаражей и паркомест на вторичном рынке существенно отличается в зависимости от города. Самые высокие цены среди семи приведенных городов зафиксировали в Киеве — 34 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Как стоимость паркоместа в Киеве отличается от цены квартиры

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 68 тысяч долларов, в то время как гаража или паркоместа — 34 тысячи долларов.

То есть место для автомобиля в столице в среднем стоит половина цены однокомнатного жилья.

Двухкомнатная квартира в Киеве в среднем стоит 100 тысяч долларов. Это почти втрое больше средней стоимости гаража или паркоместа.

В то же время по цене одной двухкомнатной квартиры можно приобрести примерно три гаража или паркоместа по средней цене.

В других городах средняя стоимость гаражей и паркомест следующая: