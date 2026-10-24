Сколько стоят гаражи и паркоместа в разных городах Украины
Как стоимость паркоместа в Киеве отличается от цены квартиры
- Житомир — 30 тысяч долларов;
- Луцк — 25 тысяч долларов;
- Ивано-Франковск — 20 тысяч долларов;
- Львов — 17 тысяч долларов;
- Чернигов — 5,9 тысячи долларов;
- Кропивницкий — 4,8 тысяч долларов.
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