Вторичное жилье в Киеве дешевеет: как изменились цены на квартиры (инфографика)

Осенью 2026 года киевский рынок вторичного жилья демонстрирует сочетание нескольких тенденций. Медианные цены в объявлениях снижаются, квартиры продаются быстрее, а их доступность относительно зарплат улучшается.

Об этом свидетельствует отчет ЛУН.

Как изменились цены на квартиры в Киеве

В первую очередь снизились медианные цены квартир в объявлениях. Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры: за шесть месяцев их стоимость уменьшилась на 12,5% со $112 тыс. до $98 тыс. Цены на трехкомнатные квартиры упали на 8,75%, до $146 тыс., а на однокомнатные на 5,63%, до $67 тыс.

В то же время в годовом измерении ситуация несколько отличается. Медианная цена однокомнатных квартир фактически осталась на прошлогоднем уровне: $67 тыс. против $66,6 тыс. в октябре 2025 года. Двухкомнатные квартиры за год подешевели на 6,67%, а трехкомнатные — на 2,67%.

Медианные цены квартир на вторичке, Инфографика: ЛУН

Квартиры продаются быстрее, несмотря на снижение цен

Несмотря на понижение медианных цен предложения, квартиры в Киеве стали продаваться быстрее. По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианный срок продажи однокомнатной квартиры составил 35 дней против 47 дней годом ранее.

Двухкомнатные квартиры осенью 2026 также продаются в среднем за 35 дней, тогда как в прошлом году на это потребовалось 48 дней. Только за последние шесть месяцев срок продажи такого жилья сократился почти на треть с 53 до 35 дней.

Трехкомнатные квартиры продаются дольше, в среднем за 55 дней. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился.

Насколько быстро продается квартира на вторичке, Инфографика: ЛУН

Цены в объявлениях и стоимость проданных квартир существенно разнятся

В октябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры в объявлениях составляла $67 тыс., тогда как проданные квартиры стоили $57 тыс. Для двухкомнатного жилья соотношение составило $98 тыс. против $66,5 тыс., а для трехкомнатного $146 тыс. против $86 тыс.

Таким образом, медианная цена проданных трехкомнатных квартир примерно на 41% ниже цены активных предложений. Для двухкомнатных квартир разница составляет около 32%, а для однокомнатных — 15%.

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В каких районах Киева квартиры самые дорогие

Самые дорогие квартиры обычно предлагают в Печерском районе, а самые дешевые — в Деснянском. За последний год разница между ними стала еще более заметной.

Медианная цена однокомнатной квартиры на Печерске сейчас составляет $148 тыс., тогда как в Деснянском районе всего $43 тыс. Разница превышает $100 тыс., а жилье на Печерске стоит примерно в 3,4 раза дороже. Для сравнения: осенью 2025 года разница составляла около $77 тыс.

Медианная цена квартиры на вторичке, Инфографика: ЛУН

Среди двухкомнатных квартир Печерский район занимает первое место по стоимости: $199 тыс. против $60 тыс. в Деснянском районе. Наибольший разрыв зафиксирован в сегменте трехкомнатного жилья: $329 тыс. на Печерске против $75 тыс. в Деснянском районе.

Как ремонт влияет на стоимость квартиры

Помимо расположения на цену жилья влияет его состояние. По данным ЛУН, разница в стоимости квартир с ремонтом и без него может существенно отличаться в зависимости от района.

Например, в Печерском районе медианная цена однокомнатной квартиры с ремонтом составляет $160 тыс., а без ремонта $133 тыс. Разница достигает $27 тыс. В Голосеевском районе она еще больше — $33 тыс.: $95 тыс. против $62 тыс. В Днепровском районе ситуация без ремонта $58,8 тыс. против $58 тыс.

Медианная цена квартир на вторичке по состоянию ремонта, Инфографика: ЛУН

Возраст дома

На столичном вторичном рынке самые дорогие квартиры в дореволюционных домах, построенных до 1918 года. Медианная цена однокомнатного жилья в них составляет $118 тыс., двухкомнатного $153 тыс., а трехкомнатного $230 тыс. Для сравнения, в домах, построенных после 2010 года, соответствующие показатели составляют $78 тыс., $129 тыс. и $196 тыс.

Медианные цены на вторичке по годам застройки, Инфографика: ЛУН

Одним из самых доступных сегментов вторичного жилья остаются хрущевки. Медианная цена однокомнатной квартиры в таких домах составляет $43 тыс., двухкомнатной $55 тыс., трехкомнатной $69 тыс.

Для сравнения, однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2010 года, примерно на 81% дороже, а трехкомнатные стоят почти втрое больше.

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Купить однокомнатную квартиру в Киеве стало доступнее

На фоне изменений на вторичном рынке улучшается доступность однокомнатных квартир в Киеве по отношению к местным зарплатам.

По расчетам ЛУН и Work.ua, в октябре 2026 года для покупки однокомнатной квартиры в столице понадобится сумма, эквивалентная 6,7 летней медианной зарплаты. И год назад, и полгода назад этот показатель составлял 7,6 года.