Жилье в Европе дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Покупка жилья в Европе за год стала заметно дороже — в некоторых странах цены выросли более чем на 15%. В то же время в трех странах жилье, напротив, подешевело.

Как пишет Euronews , во втором квартале 2026 года цены на жилье в ЕС в среднем были на 4,7% выше, чем годом ранее. Это превысило уровень инфляции, за этот период составлявший 3,2%.

В каких странах жилье подорожало больше всего

Больше всего цены на жилье выросли в Португалии — на 16,5%, и Болгарии — на 15,5%.

В Португалии, по словам эксперта по недвижимости Global Property Guide Микки Калмета, спрос на жилье продолжает превышать предложение, особенно в Лиссабоне, Порту и популярных прибрежных районах. В числе причин он назвал ограниченное новое строительство, иностранные инвестиции, туристический спрос и дефицит жилья.

В Болгарии рост цен поддерживали увеличение доходов домохозяйств и зарплат, относительно доступное ипотечное финансирование и высокий спрос на недвижимость как инвестицию.

В девяти из 29 европейских стран годовой рост превысил 10%.

В их число также вошли:

Литва — 14,3%;

Словакия — 13,6%;

Хорватия — 12,7%;

Испания — 12,1%;

Румыния — 12,1%;

Латвия — 11,4%;

Венгрия — 10,2%.

Где цены на жилье упали

Единственными странами, где во втором квартале 2026 года жилье подешевело по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали Финляндия (-2,7%), Люксембург (-2,2%) и Франция (-0,8%).

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По словам Калмета, в Финляндии на рынок повлияли слабый экономический рост, низкая потребительская уверенность и последствия высоких процентных ставок.

Во Франции, по его словам, цены снижались из-за проблем с доступностью жилья, относительно слабого спроса и влияния предыдущего роста ставок по ипотеке. Экономическая неопределенность также побудила часть потенциальных покупателей отложить покупку жилья.

Насколько изменились цены с учетом инфляции

Даже после учета инфляции рост цен на жилье во многих странах оставался значительным. В ЕС реальные цены на жилье выросли на 1,5%.

В Португалии реальный рост составил 12,1%, в Словакии — 9,4%, Болгарии — 9,1%, Литве — 8,8%, Испании — 8,3%, Латвии — 7,9%, Дании — 7,7%, Венгрии — 7,7%, Хорватии — 7,5%.