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Жилье в Европе дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Недвижимость
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Жилье в Европе
Жилье в Европе
Покупка жилья в Европе за год стала заметно дороже — в некоторых странах цены выросли более чем на 15%. В то же время в трех странах жилье, напротив, подешевело.
Как пишет Euronews, во втором квартале 2026 года цены на жилье в ЕС в среднем были на 4,7% выше, чем годом ранее. Это превысило уровень инфляции, за этот период составлявший 3,2%.

В каких странах жилье подорожало больше всего

Больше всего цены на жилье выросли в Португалии — на 16,5%, и Болгарии — на 15,5%.
В Португалии, по словам эксперта по недвижимости Global Property Guide Микки Калмета, спрос на жилье продолжает превышать предложение, особенно в Лиссабоне, Порту и популярных прибрежных районах. В числе причин он назвал ограниченное новое строительство, иностранные инвестиции, туристический спрос и дефицит жилья.
В Болгарии рост цен поддерживали увеличение доходов домохозяйств и зарплат, относительно доступное ипотечное финансирование и высокий спрос на недвижимость как инвестицию.
В девяти из 29 европейских стран годовой рост превысил 10%.
В их число также вошли:
  • Литва — 14,3%;
  • Словакия — 13,6%;
  • Хорватия — 12,7%;
  • Испания — 12,1%;
  • Румыния — 12,1%;
  • Латвия — 11,4%;
  • Венгрия — 10,2%.
Жилье в Европе дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Где цены на жилье упали

Единственными странами, где во втором квартале 2026 года жилье подешевело по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали Финляндия (-2,7%), Люксембург (-2,2%) и Франция (-0,8%).
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По словам Калмета, в Финляндии на рынок повлияли слабый экономический рост, низкая потребительская уверенность и последствия высоких процентных ставок.
Во Франции, по его словам, цены снижались из-за проблем с доступностью жилья, относительно слабого спроса и влияния предыдущего роста ставок по ипотеке. Экономическая неопределенность также побудила часть потенциальных покупателей отложить покупку жилья.
Жилье в Европе дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

Насколько изменились цены с учетом инфляции

Даже после учета инфляции рост цен на жилье во многих странах оставался значительным. В ЕС реальные цены на жилье выросли на 1,5%.
В Португалии реальный рост составил 12,1%, в Словакии — 9,4%, Болгарии — 9,1%, Литве — 8,8%, Испании — 8,3%, Латвии — 7,9%, Дании — 7,7%, Венгрии — 7,7%, Хорватии — 7,5%.
В то же время в шести странах цены снизились в реальном выражении. Больше всего — в Люксембурге, на 6,4%. Во Франции падение составило 3,2%, а в Германии — 2%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕвропаЖилая недвижимость
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