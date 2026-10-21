Можно ли продать жилье после получения компенсации или ваучера: разъяснение для ВПЛ

Запись об обременении в реестре недвижимости не означает, что владелец лишился квартиры или дома. Однако в некоторых случаях продать жилье или подарить его другому человеку в течение определенного времени действительно не выйдет. Такие ограничения предусмотрены, в частности, для отдельных государственных программ приобретения недвижимости.

Со ссылкой на « Юридический советчик для ВПЛ » рассказываем, что означает запрет отчуждения недвижимости, когда ее устанавливают, как долго она действует и чем отличаются правила для программ «єВідновлення», жилищных ваучеров и «єОселя».

Что означает обременение на жилье

Миф: если в Государственном реестре вещных прав есть запись об обременении, человек больше не является полноправным владельцем недвижимости.

Правда: обременение не лишает права собственности. Оно лишь устанавливает предусмотренные законодательством ограничения по распоряжению имуществом.

Владелец может и далее проживать в квартире или доме, пользоваться жильем, делать ремонт и регистрировать место жительства. При определенных условиях он не сможет продать недвижимость, подарить ее, обменять или иным способом передать право собственности другому человеку.

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Поэтому сам факт наличия обременения не означает, что жилье перешло в собственность государства или банка, отмечают юристы. Важно выяснить, на каком основании его установили и какие именно ограничения действуют.

Когда устанавливают запрет отчуждения

Миф: запрет на продажу недвижимости налагается только тогда, когда человек покупает жилье в кредит.

Правда: обременение может возникать по разным основаниям. Один из распространенных случаев — ипотека, когда приобретенное за кредитные средства жилье становится обеспечением выполнения обязательств перед банком.

Однако ограничения предусмотрены и для отдельных государственных программ жилищной поддержки. В частности, их устанавливают при покупке недвижимости по жилищному сертификату «єВідновлення» или жилищному ваучеру для определенных категорий внутренне перемещенных лиц.

Правила и сроки таких ограничений зависят от программы, по которой человек приобрел жилье.

«єВідновлення»: почему нельзя сразу продать приобретенное жилье

Миф: если квартиру купили по жилищному сертификату «єВідновлення», ее можно продать сразу после регистрации права собственности.

Правда: законодательство предусматривает пятилетнее ограничение на отчуждение такой недвижимости.

Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…» устанавливает, что получатель компенсации не может отчуждать жилье, земельный участок или долю в праве собственности, приобретенные с использованием жилищного сертификата, в течение 5 лет.

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Соответствующее ограничение также предусмотрено Порядком предоставления компенсации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 600 от 30 мая 2023 года.

При удостоверении договора купли-продажи нотариус налагает запрет на отчуждение сроком на пять лет. То есть приобретение недвижимости по сертификату не позволяет свободно распоряжаться ею сразу после оформления права собственности.

Можно ли продать или передать жилищный сертификат

Миф: жилищный сертификат «єВідновлення» можно продать, подарить или передать другому человеку.

Правда: передавать сертификат третьим лицам нельзя.

Воспользоваться им может его владелец или наследник в предусмотренных законодательством случаях. Продажа, дарение, обмен или иная передача сертификата другому человеку не допускаются.

Эксперты отмечают: сертификат предназначен для реализации права на компенсацию его собственником, а не свободного обращения между гражданами.

Какие ограничения действуют для жилищного ваучера ВПЛ

Миф: если жилье приобрели по жилищному ваучеру для отдельных категорий ВПЛ, ограничения на его продажу не применяются.

Правда: для таких случаев также предусмотрены специальные правила.

Порядок предоставления пособия отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 1176, содержит аналогичные ограничения использования жилищного ваучера.

В частности, ваучер нельзя передать третьему лицу. Воспользоваться им может только владелец в порядке, определенном законодательством.

Если человек покупает недвижимость с помощью такого ваучера, нотариус одновременно с удостоверением договора налагает запрет на отчуждение жилья сроком на пять лет.

Таким образом, приобретение недвижимости по жилому ваучеру, как и по сертификату «єВідновлення», предусматривает ограничения на дальнейшеее распоряжение имуществом.

Можно ли снять запрет раньше, чем через пять лет

Миф: если банк обращает взыскание на жилье до истечения пятилетнего срока, запрет отчуждения продолжает действовать.

Правда: для такого случая предусмотрен отдельный механизм.

Если на недвижимость, приобретенную по жилищному сертификату или ваучеру, обращают взыскание до истечения пятилетнего срока, нотариус досрочно снимает запрет отчуждения и регистрирует прекращение соответствующего обременения.

То есть законодательство предусматривает возможность прекращения такого ограничения до истечения установленного срока при определенных обстоятельствах.

Исчезает ли обременение автоматически после пяти лет

Миф: как только проходит пять лет, любой запрет на отчуждение жилья автоматически прекращается.

Правда: порядок прекращения обременения зависит от оснований, по которым его установили.

Например, в случае ипотеки одного погашения кредита недостаточно, чтобы запись об обременении автоматически исчезла из реестра.

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После выполнения кредитных обязательств владельцу необходимо обратиться в банк, получить документы, подтверждающие полное погашение кредита и обеспечить государственную регистрацию прекращения ипотеки.

После внесения соответствующей записи в Государственный реестр прав ипотека считается прекращенной. Нотариус также регистрирует прекращение связанного с ним запрета отчуждения.

Чем отличаются ограничения по «єОселя» и «єВідновлення»

Миф: запрет отчуждения по программе «єОселя» действует по тем же правилам, что и ограничения для жилья, приобретенного по сертификату или ваучеру.

Правда: основания для установления обременения в этих случаях разные.

В программе «єОселя» основным обременением является ипотека. Жилье покупают за кредитные средства, а недвижимость служит обеспечением исполнения обязательств перед банком. Поэтому возможность отчуждения имущества зависит от условий ипотечного контракта и требований законодательства.

В то же время при приобретении жилья по сертификату «єВідновлення» или жилищному ваучеру для определенных категорий ВПЛ пятилетний запрет отчуждения устанавливается в соответствии со специальными нормами законодательства и правительственными порядками.