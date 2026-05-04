Жилищный ваучер vs сертификат «єВідновлення»: в чем отличие
За что предусмотрена компенсация
Сумма выплаты
Размер компенсации
Жилищный ваучер могут получить:
- внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий;
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны (в определенных категориях);
- независимо от наличия жилья на временно оккупированных территориях.
Сертификат «єВідновлення»
- доступный для владельцев или совладельцев разрушенного жилья;
- лиц, чье жилье может быть обследовано соответствующими комиссиями;
- наследников поврежденных или уничтоженных объектов.
Для обеих программ действуют общие требования
- отсутствие санкций;
- отсутствие ограничительных мер;
- отсутствие судимостей за определенные правонарушения.
Условия получения
- отсутствие жилья в собственности на подконтрольной Украине территории у заявителя или членов его семьи;
- исключение — жилье на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или приобретенное в кредит;
- жилищная проблема должна оставаться нерешенной.
- подтвержденное право собственности на уничтоженное жилье;
- наличие данных в государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- иное жилье в собственности не влияет на возможность получения компенсации.
Выводы
