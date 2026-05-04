Жилищный ваучер vs сертификат «єВідновлення»: в чем отличие

В Украине существует несколько инструментов поддержки граждан, у которых утрачено или повреждено жилье из-за войны. Среди них: жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення».
Но у этих механизмов — разные условия, подходы и круг получателей.
Более подробно рассказываем о них со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

За что предусмотрена компенсация

Жилищный ваучер предоставляется в качестве пособия гражданам, которые были вынуждены бросить свои дома из-за оккупации территорий, начиная с 2014 года.

Сумма выплаты

Сумма неизменная — 2 миллиона гривен на одного человека, независимо от вида жилья.
Сертификат «єВідновлення» применяется в случаях, когда жилье было уничтожено после 24 февраля 2022 года на контролируемых Украиной территориях.

Размер компенсации

Определяется индивидуально с учетом характеристик объекта.

Жилищный ваучер могут получить:

  • внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны (в определенных категориях);
  • независимо от наличия жилья на временно оккупированных территориях.

Сертификат «єВідновлення»

  • доступный для владельцев или совладельцев разрушенного жилья;
  • лиц, чье жилье может быть обследовано соответствующими комиссиями;
  • наследников поврежденных или уничтоженных объектов.

Для обеих программ действуют общие требования

  • отсутствие санкций;
  • отсутствие ограничительных мер;
  • отсутствие судимостей за определенные правонарушения.

Условия получения

Для жилищного ваучера
  • отсутствие жилья в собственности на подконтрольной Украине территории у заявителя или членов его семьи;
  • исключение — жилье на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или приобретенное в кредит;
  • жилищная проблема должна оставаться нерешенной.
Для сертификата «єВідновлення»
  • подтвержденное право собственности на уничтоженное жилье;
  • наличие данных в государственном реестре прав на недвижимое имущество;
  • иное жилье в собственности не влияет на возможность получения компенсации.

Выводы

Жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення» — это разные инструменты государственной поддержки, ориентированные на разные категории пострадавших. Первый направлен преимущественно на внутренне перемещенных лиц, второй — на владельцев жилья, уничтоженного во время полномасштабной войны. Окончательный выбор зависит от конкретной ситуации, юридического статуса и подтверждения прав на недвижимость.
Ранее мы сообщали, в Украине запустили механизм жилищных ваучеров для ВПЛ, но вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть нужд, а сами выплаты начнутся не ранее 2026 года.
Напомним, с 1 декабря начался первый этап новой государственной программы жилищного пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи дома остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Д ію .
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
