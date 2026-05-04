Сегодня 14:05 — Личные финансы

Жилищный ваучер vs сертификат «єВідновлення»: в чем отличие

В Украине существует несколько инструментов поддержки граждан, у которых утрачено или повреждено жилье из-за войны. Среди них: жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення».

Но у этих механизмов — разные условия, подходы и круг получателей.

Более подробно рассказываем о них со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

За что предусмотрена компенсация

Жилищный ваучер предоставляется в качестве пособия гражданам, которые были вынуждены бросить свои дома из-за оккупации территорий, начиная с 2014 года.

Сумма выплаты

Сумма неизменная — 2 миллиона гривен на одного человека, независимо от вида жилья.

Сертификат «єВідновлення» применяется в случаях, когда жилье было уничтожено после 24 февраля 2022 года на контролируемых Украиной территориях.

Размер компенсации

Определяется индивидуально с учетом характеристик объекта.

Жилищный ваучер могут получить:

внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны (в определенных категориях);

независимо от наличия жилья на временно оккупированных территориях.

Сертификат «єВідновлення»

доступный для владельцев или совладельцев разрушенного жилья;

лиц, чье жилье может быть обследовано соответствующими комиссиями;

наследников поврежденных или уничтоженных объектов.

Для обеих программ действуют общие требования

отсутствие санкций;

отсутствие ограничительных мер;

отсутствие судимостей за определенные правонарушения.

Условия получения

Для жилищного ваучера

отсутствие жилья в собственности на подконтрольной Украине территории у заявителя или членов его семьи;

исключение — жилье на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или приобретенное в кредит;

жилищная проблема должна оставаться нерешенной.

Для сертификата «єВідновлення»

подтвержденное право собственности на уничтоженное жилье;

наличие данных в государственном реестре прав на недвижимое имущество;

иное жилье в собственности не влияет на возможность получения компенсации.

Выводы

Жилищный ваучер и сертификат «єВідновлення» — это разные инструменты государственной поддержки, ориентированные на разные категории пострадавших. Первый направлен преимущественно на внутренне перемещенных лиц, второй — на владельцев жилья, уничтоженного во время полномасштабной войны. Окончательный выбор зависит от конкретной ситуации, юридического статуса и подтверждения прав на недвижимость.

вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть нужд, а сами выплаты начнутся не ранее 2026 года.

2 миллиона гривен через Д ію . Напомним, с 1 декабря начался первый этап новой государственной программы жилищного пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи дома остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом

