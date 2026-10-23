Где в Украине самые дешевые квартиры в новостройках

Дешевую однокомнатную квартиру в новостройке среди исследованных городов Украины можно найти по медианной цене около 1,1 млн грн.

Со ссылкой на статистику ЛУН рассказываем, где цены на квадратные метры бьют рекорды, где можно приобрести наиболее бюджетное жилье от застройщиков.

Где самые дорогие новостройки, а где можно купить квартиру дешевле

По данным ЛУН, самая высокая медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках зафиксирована во Львове — 69,8 тыс. грн. За год она выросла на 19%. На втором месте Киев с показателем в 65 тыс. грн за кв. м, что на 18% больше, чем в прошлом году.

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К городам с самыми высокими ценами также относятся:

Черновцы — 54,5 тыс. грн за кв. м (+30% в год);

Винница — 54 тыс. грн (+27%);

Ужгород — 53,8 тыс. грн (+16%);

Ивано-Франковск — 47,3 тыс. грн (+26%).

Самые низкие медианные стартовые цены за квадратный метр остаются в Запорожье — 24,1 тыс. грн, Сумах — 26 тыс. грн и Харькове — 28,6 тыс. грн. За год в Запорожье и Сумах цены не изменились, а в Харькове выросли всего на 1%. Таким образом, квадратный метр в самом дорогом городе — Львове стоит почти в три раза больше, чем в Запорожье.

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Если оценивать не стоимость «квадрата», а в целом бюджет, необходимый для приобретения квартиры, разница между городами тоже существенна. По данным ЛУН, медианная цена самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке составляет:

Львов — 3,2 млн грн;

Киев — 2,9 млн грн;

Винница — 2,5 млн грн;

Ужгород — 2,3 млн грн;

Ровно и Днепр — по 2,2 млн грн;

Харьков — 1,3 млн грн;

Николаев, Запорожье и Сумы — по 1,1 млн грн.

Цены в городах

Цены в областях

Отдельной тратой при покупке квартиры в новостройке может стать паркоместо. Самые высокие медианные стартовые цены среди представленных городов зафиксировали в Полтаве — $28,1 тыс., Киеве — $23,5 тыс. и Днепре — $20 тыс. Во Львове, несмотря на высокую стоимость квадратного метра жилья, медианная цена паркоместа составляет $18 тыс.

Дешевле всего паркоместа стоят в Харькове — $7,3 тыс., Луцке — $11,9 тыс. и Запорожье — $12,1 тыс.

Как изменялись цены в последние месяцы

За последние полгода больше всего подорожали новостройки в Черкассах — на 19%. В Тернополе цены выросли на 14%, в Ивано-Франковске и Чернигове — на 13%, а в Киеве и Черновцах — на 12%.

Во Львове за этот период квадратный метр прибавил в цене 8%, в Виннице — 7%, в Одессе — 2%. Харьков стал единственным городом, где зафиксировали снижение стоимости — на 1%. В Сумах и в Запорожье цены остались неизменными.

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В некоторых городах значительная часть годового подорожания пришлась именно на последние шесть месяцев. К примеру, в Черкассах цена квадратного метра за год выросла на 25%, причем 19% прироста пришлось на последние полгода. В Чернигове за этот период цены прибавили 13% из общего годового роста на 16%, а в Киеве — 12% с 18%.

Где в Украине строят больше всего жилья

По данным Госстата, в первом полугодии 2026 года в Украине начали строительство 47 436 квартир и одноквартирных домов.

Больше всего нового жилья начали строить в Киевской области — 9199 квартир и домов. Однако это на 41% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. В Киеве показатель сократился на 65% — с 4 248 до 1 470. В частности, количество квартир в многоквартирных домах, строительство которых начали в столице, уменьшилось с 4 201 до 1 378.

В то же время в завершенном строительстве лидирует Киев. По данным ЛУН, с октября 2025 года по сентябрь 2026 года в столице ввели в эксплуатацию 11 810 квартир — на 4% меньше, чем за предыдущие четыре квартала.

В Одессе завершили строительство 4570 квартир, что на 14% меньше предыдущего периода, во Львове — 4410 квартир (-25%), а в Ивано-Франковске объемы сократились на 47%, до 2800 квартир.

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В других городах показатели выросли. Количество введенных в эксплуатацию квартир увеличилось на 52% в Ужгороде, на 58% в Луцке и на 44% в Черновцах. Наибольший относительный прирост был зафиксирован в Николаеве (+542%, до 380 квартир), Житомире (+463%, до 780) и Харькове (+305%, до 500). Однако в этих городах объемы остаются сравнительно небольшими, поэтому значительный процент роста объясняется низкой базой сравнения.

Количество введенных в эксплуатацию квартир не следует отождествлять с объемом нового строительства: этот показатель зависит от того, когда завершают проекты, начатые в предыдущие годы.

Больше всего новых предложений по количеству квартир приходится на Львовскую и Киевскую области. С начала года во Львовской области на рынок вывели 9385 будущих квартир, а продажи завершились для 6842 квартир. В Киевской области эти показатели составляли 9208 и 6593 соответственно, в Ивано-Франковской — 7582 и 4451.