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Покупка квартиры с долгами — должен ли их платить новый владелец

Недвижимость
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Квартира
Квартира
После покупки квартиры новый владелец может обнаружить задолженность за коммунальные услуги, накопленную предыдущим владельцем. Иногда поставщики отказываются открывать новый лицевой счет, требуют уплатить чужой долг или грозят отключением услуг. Однако украинское законодательство не предусматривает автоматического перехода такой задолженности покупателю.
Эксперты Ассоциации налогоплательщиков Украины и объяснили, в каких случаях новый владелец не отвечает за старые долги и как защитить свои права.

Кто должен платить долги за коммунальные услуги

Согласно статьям 509, 510, 520 и 521 Гражданского кодекса Украины, денежное обязательство должно выполнять должник. Перевести долг на другое лицо можно с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом.
Как объясняют специалисты, сам факт покупки квартиры не делает нового владельца ответственным за задолженность предыдущего хозяина. По общему правилу, платить за услуги должен потребитель, которому они предоставлялись в период возникновения долга.
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Этот подход подтверждает и судебная практика. По делам № 201/11406/20 и № 201/1807/21 Верховный Суд отметил, что новый владелец не обязан погашать долги предыдущего собственника, если не взял на себя такую ​​обязанность, а договор купли-продажи не предусматривает перевода долга.
Также суд подчеркнул, что договоры о предоставлении коммунальных услуг не обременяют недвижимость. Поэтому исполнитель услуг может быть обязан исключить с лицевого счета нового владельца задолженность, начисленную предыдущему потребителю.

Когда покупатель может взять на себя чужой долг

При заключении договора купли-продажи стороны могут договориться о компенсации задолженности или учесть ее сумму в стоимости квартиры. Однако такая договоренность между продавцом и покупателем сама по себе не означает, что новый владелец становится должником перед коммунальным предприятием.
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Как отмечают эксперты Ассоциации налогоплательщиков Украины, для перевода долга перед исполнителем услуг по общему правилу требуется согласие кредитора, если специальный закон не устанавливает другого.
Следовательно, важно различать договоренность между продавцом и покупателем о компенсации расходов и официальном переводе долга перед поставщиком услуг.

Могут ли отключить коммунальные услуги из-за старой задолженности

Остановка или ограничение предоставления коммунальных услуг регулируется специальными законами и условиями договоров с поставщиками.
Если новый владелец платит текущие счета и не имеет собственной задолженности, применение к нему санкций исключительно из-за долга предыдущего хозяина противоречит общим принципам гражданского законодательства.
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В такой ситуации владелец может в письменном виде требовать от исполнителя услуг устранить нарушения. Если урегулировать вопрос не удается, он имеет право обратиться в суд.

Как проверить квартиру перед покупкой

Специалисты советуют заранее проверять расчеты жилищно-коммунальных услуг. Перед заключением договора покупателю следует:
  • попросить продавца предоставить справки об отсутствии задолженности перед поставщиками услуг, ОСМД или управляющим;
  • проверить последние квитанции об оплате;
  • выяснить, есть ли судебные споры по взысканию коммунальных долгов;
  • предусмотреть в договоре гарантии продавца по поводу отсутствия задолженности и порядок компенсации, если долги выявят после покупки.
Следовательно, по общему правилу долги за коммунальные услуги остаются обязательством того, кто получал эти услуги в период возникновения задолженности. Новый владелец не должен автоматически платить чужие долги, однако заблаговременная проверка документов и четкие условия договора помогут избежать споров с продавцом и поставщиками услуг.
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиПокупка квартиры
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